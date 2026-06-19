Se presentó en Neuquén el proyecto del polo gastronómico y estacionamiento subterráneo: “Va a transformar la ciudad”

Con la presencia del intendente Mariano Gaido, funcionarios municipales, empresarios y representantes del gobierno provincial, este miércoles se presentó en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén el proyecto urbanístico Terraza Norte, una iniciativa que contempla la construcción de un polo gastronómico premium, un estacionamiento subterráneo y un museo de desarrollo urbano.

Ante más de 100 invitados, los desarrolladores del proyecto, Giulio Retamal, presidente de RJ Ingeniería; Ezequiel Regente, presidente de Omega MLP; y Martín Lagos, director ejecutivo de Gran Valle Negocios, detallaron las características de Terraza Norte. El intendente Mariano Gaido y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, también expusieron sobre el impacto que tendrá la iniciativa en el crecimiento de Neuquén. Entre los asistentes también estuvo la senadora nacional Julieta Corroza, en representación del gobernador Rolando Figueroa.

De izquierda a derecha: Martín Lagos, director ejecutivo de Gran Valle Negocios, Giulio Retamal, presidente de RJ Ingeniería y Ezequiel Regente, presidente de Omega MLP / Foto Cecilia Maletti

Articulación público-privada

El proyecto surge de una licitación pública impulsada por la Municipalidad de Neuquén y es desarrollado por el Fideicomiso Acceso Norte, integrado por Gran Valle Negocios, RJ Ingeniería y Omega MLP. La obra, que ya está en marcha, demandará una inversión privada estimada en 40 millones de dólares y contempla un plazo de ejecución de 24 meses.

Durante la presentación, los empresarios coincidieron en que Terraza Norte busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para los neuquinos y en un espacio asociado a la identidad y al estilo de vida de la ciudad. Giulio Retamal destacó que el complejo responde a un concepto urbanístico moderno, mientras que Martín Lagos sostuvo que la iniciativa apunta a consolidarse como un nuevo hito urbano.

Mariano Gaido destaca la importancia de Terraza Norte para el turismo y desarrollo de la capital de Neuquén / Foto Cecilia Maletti

Por su parte, Mariano Gaido definió a Terraza Norte como “un proyecto innovador que genera una sinergia entre el sector público y el privado y que va a transformar la ciudad de Neuquén”. En ese sentido, destacó la importancia de la inversión privada y del trabajo conjunto con el Estado para concretar proyectos que acompañen el desarrollo de la ciudad. Además, sostuvo que la iniciativa “va a transformar la ciudad de Neuquén” y afirmó que “en la República Argentina es realmente un ejemplo lo que está sucediendo en nuestra ciudad”.

Estacionamiento de 650 cocheras

Uno de los ejes centrales será el parking subterráneo de dos niveles con capacidad para 650 vehículos, pensado como una respuesta a las problemáticas de movilidad del área central.

En ese sentido, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el crecimiento de Neuquén exige nuevas soluciones urbanas y destacó la necesidad de acompañar ese proceso con planificación e inversión. Asimismo, señaló que a la ciudad ingresan entre 100 mil y 150 mil vehículos por día y remarcó que el estacionamiento es una de las principales demandas que genera la expansión urbana.

Alejandro Nicola destacó en la presentación de Terraza Norte que el estacionamiento es una de las principales demandas de la ciudad / Foto Cecilia Maletti

Polo gastronómico y un nuevo museo en Neuquén

Para el diseño del polo gastronómico el proyecto contó con la curadoría del chef Pablo Buzzo, uno de los embajadores de la cocina patagónica, quien también participó de la presentación. En la superficie del complejo funcionará un espacio con más de 30 propuestas gastronómicas, compuesto por seis locales de alta categoría, 15 dentro de un Food Hall y diez cafeterías, heladerías y locales independientes. Además, incorporará un sistema de pick up point centralizado para retirar los pedidos en un único lugar.

El complejo también albergará el primer Museo de Desarrollo Urbano de Neuquén, un espacio de 220 m² destinado a reflejar la evolución demográfica, territorial y arquitectónica de la ciudad.

Al final del evento de presentación de Terraza Norte, los invitados pudieron experimentar algunos de los sabores que harán parte del nuevo polo gastronómico / Foto de Cecilia Maletti

La propuesta arquitectónica de Terraza Norte fue desarrollada por el estudio Sidoni & Asociados, con asesoramiento técnico de Dínamo Arquitectura, e incorpora amplias terrazas al aire libre y estructuras inspiradas en formas orgánicas vinculadas con la topografía y la naturaleza de la región.

El proyecto apunta a que cualquier fotografía, postal, evento o encuentro que tenga este lugar como escenario resulte instantáneamente reconocible. «No se trata solamente de construir un polo gastronómico, un estacionamiento o un museo, sino de crear un espacio con identidad propia», destacó Mariano Gaido.