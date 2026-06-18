Alerta por lluvia y viento en Neuquén y Río Negro para el inicio del fin de semana: los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvia y viento en Neuquén y Río Negro para el inicio del fin de semana. Cuáles son las zonas afectadas y peores horarios.

Con respecto a la alerta por lluvia, el SMN anticipó que se aguardan precipitaciones «persistentes» con valores de acumulación entre 15 y 30 milímetros.

«No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada y en forma de nieve en niveles altos», añadieron en el parte.

Por otra parte, sobre la alerta por viento indicaron que se esperan proveniente del sector norte, «con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h».

Alerta por lluvia para este viernes 19 en Neuquén y Río Negro

En Río Negro, las zonas bajo alerta por lluvia este viernes 19 de junio son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



En Neuquén, las jurisdicciones afectadas son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



El SMN precisó que la alerta se activará en horas de la noche.

Foto: Gentileza.

Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro este sábado 20

En Río Negro, la alerta por lluvia se mantiene vigente desde horas de la madrugada hasta que vuelva oscurecer este sábado 20 en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



En estas mismas zonas, se le agregará la alerta por viento, que se activará en horas de la mañana hasta la tarde.

Por su parte, las zonas bajo alerta por lluvia en Neuquén desde la madrugada hasta que termine la tarde; y que se le suma alerta por viento desde la mañana hasta horas de la tarde son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Además, estarán sólo bajo alerta por viento en la mañana y tarde del sábado 20 los siguientes departamentos: