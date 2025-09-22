El menú de la semana: qué cocinar del 22 al 26 de septiembre por el chef Paco Almeida
Listo, por unos días no vas a tener que pensar lo que vas cocinar porque nosotros te facilitamos la tarea.
Esta semana se renueva con recetas que todos pueden preparar desde la comodidad de sus casas. Paco Almeida nos preparó una serie de platos: dulces y salados para poder poner en práctica. Y para quienes quieren seguir sus preparaciones su IG es @chefpacoalmeida.
LUNES: Berenjenas en escabeche
Ingredientes:
– 5 berenjenas
– 1 morrón rojo
– 1 morrón verde
– 3 dientes de ajo
– hojas de laurel
– granos de pimienta
– 400 cc vinagre
– 500 cc agua
– 100 gr azúcar
– 500 cc agua
– sal gruesa
Preparación
1. Pelamos las berenjenas y las cortamos en rodajas, luego las colocamos en un recipiente con colador con sal gruesa. Dejar hasta que larguen liquido y queden más blandas.
2. Colocamos en una olla con agua, vinagre, azúcar, las hojas de laurel y los dientes de ajo. Una vez que hierva colocamos las tiritas de morrones por al menos 5 minutos. Una vez listos, retiramos y colocamos las berenjenas a cocinar por 10 minutos.
3. Una vez frío mezclamos todos los ingredientes con aceite, perejil, mix de condimentos ahumados y ciboullete. Colocamos en un frasco previamente esterilizado. Importante dejarlo al menos 1 noche en la heladera para que tome más sabor. Recuerden consumir antes de los 7 días.
MARTES: Raviolones 4 quesos con bolognesa
Ingredientes
Para la masa:
- 400 g de harina 000
- 4 huevos frescos
- Un chorrito de agua (si es necesario)
Para el relleno:
– 100 g de queso sardo rallado
- 100 g de queso de cáscara roja rallado
- 100 g de mozzarella rallada
- 50 g de queso azul desmenuzado
Para la salsa bolognesa:
- 1 cebolla picada finamente
- 1 morrón (pimiento rojo) picado
- 1 zanahoria rallada
- 400 g de carne picada
- 50 cc de vino blanco seco
- 500 cc de puré de tomate natural
– sal y pimienta negra recién molida al gusto
Procedimiento
1. Preparación de la masa: En un bol grande, batir ligeramente los huevos con unas gotas de agua. Incorporar la harina poco a poco mientras se mezcla hasta formar una masa. Amasar sobre una superficie limpia hasta que quede suave y homogénea. Envolverla en film plástico o colocarla en una bolsa y dejar reposar en la heladera durante 1 hora. Luego, estirar con un palote hasta lograr un espesor uniforme.
2. Preparación del relleno: Rallar los quesos y mezclarlos bien hasta obtener una pasta uniforme. Dividir la mezcla en pequeñas porciones de aproximadamente 10 g cada una.
3. Preparación de la salsa bolognesa: En una sartén amplia, calentar un poco de aceite y saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos. Agregar la zanahoria en cubos, desglasar con el vino blanco. Luego sumar la carne, cocinar bien y por último la salsa de tomate. Cocinar 40 minutos a fuego suave.
4. Con la masa estirada de un espesor de 2 mm, colocar las bolitas de queso, humectar los bordes y cerrar bien. Cocinar en abundante agua con sal. Terminar la cocción dentro de la olla de salsa. Servir con queso rallado y aceite de oliva.
MIÉRCOLES: Torta 3 leches como postre
Ingredientes:
Para el bizcochuelo (molde 18×24 cm)
– 150 gr harina 0000
– 150 gr azúcar
– 5 huevos grandes
– 1 cdita. extracto de vainilla
– 1 cdita. polvo de hornear
Para el remojo de tres leches
– 200 cc de leche
– 100 cc leche condensada
– 100 cc crema de leche
Para la crema batida
– 200 cc de crema de leche para batir
– 2 cdas. grandes de azúcar impalpable
– 1 cdita. de esencia de vainilla
Preparación
Para el bizcochuelo precalentar el horno a 170° C. Enmantecar y enharinar el molde. Batir los huevos con azúcar y esencia de vainilla con batidora eléctrica hasta que estén bien blancos y espumosos, que se forme el conocido punto letra. Luego sumar la harina con el polvo de hornear en 3 partes siempre revolviendo suavemente con espátula.
Coloca la masa en el molde preparado y hornear por 40 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Sacar el bizcocho del horno y dejarlo enfriar. Con un palillos, hacerle agujeros por toda la superficie.
Para el remojo de tres leches, en una olla pequeña, mezcla las 3 leches y calentar bien. Luego las vamos a verter lentamente sobre el bizcochuelo, asegurándonos de que se absorba por completo. Cubrir y llevar a heladera por al menos 2 horas, o idealmente toda la noche, para que el bizcochuelo absorba bien el líquido. Presentar con la crema batida por arriba y unas frutillas.
JUEVES: Pan ciabatta casero sin amasar
Ingredientes:
Para el pan (salen 4 grandes)
– 500 gr harina
– 350 agua
– 50 cc aceite
– 10 gr levadura seca
– 1 cda. sal
– 1 cda. azúcar
Preparación
1. En bol grande unir, agua, aceite, levadura activada, sal y azúcar. Sumar la harina y mezclar con tenedor, debe quedar una masa pegajosa. Cubrir con film y dejar leudar en lugar cálido 30 minutos. Luego de ese tiempo realizar pliegues y dejar leudar de nuevo 30 minutos más. Repetiremos este procedimiento 3 veces.
Por último bajamos a la mesada con cuidado y mucha harina, sin presionar la masa. Cortamos con cortante 4 piezas iguales y cocinamos en horno bien caliente, precalentado, a 250° C por 25 minutos. Este pan es ideal para sandwiches.
VIERNES: Marucha al horno con papas fritas
Ingredientes
Para la carne:
- 1 pieza de marucha
- 500 cc de vino blanco
- 2 cebollas
- 2 morrones
- 2 cebollas de verdeo
Para el aliño:
- 1 cda. de mix de especias ahumadas
– 3 cdas. de mostaza
- 1 cda. de vinagre
– jugo de ½ limón
– sal al gusto
Para las papas fritas:
- 1 kg de papas
– abundante aceite para freír
Preparación
1. Carne al horno: Preparar el aliño mezclando las especias, la mostaza, el vinagre, el jugo de limón y la sal. Untar la carne con esta mezcla. En una bandeja profunda para horno, colocar las cebollas, los morrones y los verdeos previamente cortados. Añadir el vino blanco y colocar la carne sobre los vegetales. Cubrir la bandeja con papel aluminio y hornear a 180° C durante 2 horas y media. En los últimos 30 minutos, retira el aluminio para dorar la carne y los vegetales.
2. Papas fritas perfectas: Pelar las papas y cortarlas en bastones uniformes. Sumergirlas en un bol con agua helada y dejar reposar por 20 minutos. Escurrirlas y secarlas bien. Freírlas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes.
3. Por último servir la carne junto con los vegetales asados y las papas fritas.
