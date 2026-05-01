SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

En fotos, la Fiesta del Chef Patagónico: para saborear, en Pehuenia Moquehue

Así empezó el mega evento de la gastronomía del sur del país. Primera jornada, explotada de gente y sabores. La fiesta sigue este sábado y termina el domingo.

Redacción

Por Redacción

En la terraza los costillares protagonizan su propio show visual y olfativo. ¡¡¡¡Para morirse!!!!

La actitud de servicio del chef Abraham: esa es la calidad de la atención de los chefs en esta fiesta.

Truchas con vegetales: los chefs Caliva y Abraham preparando una porción para vender.

¿A qué mesa llevarán este medio costillar?

En el mercado de productos, uno más tentador que otro.

Juan Izaguirre dio su clase magistral con Consuelo, estudiante avanzada de gastronomía de Bariloche.

Mazzuchelli, en el detrás de escena. Creador de esta fiesta que celebra su 20° edición.

Dolli Irigoyen se tentó con unas tortas fritas que se las sirve el chef Alfaro.

Los vinos patagónicos tienen su globa propia: todos pasan por ahí con su copa para catar.

Fotos: Alejandro Carnevale

Edición: Horacio Lara Redes: Juan Moro


Temas

Cocineros patagónicos

Fiesta del Chef Patagónico

Gastronomía

Villa Pehuenia Moquehue
En la terraza los costillares protagonizan su propio show visual y olfativo. ¡¡¡¡Para morirse!!!!

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén