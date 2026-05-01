En fotos, la Fiesta del Chef Patagónico: para saborear, en Pehuenia Moquehue

En la terraza los costillares protagonizan su propio show visual y olfativo. \u00a1\u00a1\u00a1\u00a1Para morirse!!!!\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLa actitud de servicio del chef Abraham: esa es la calidad de la atenci\u00f3n de los chefs en esta fiesta.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTruchas con vegetales: los chefs Caliva y Abraham preparando una porci\u00f3n para vender. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00bfA qu\u00e9 mesa llevar\u00e1n este medio costillar?\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEn el mercado de productos, uno m\u00e1s tentador que otro. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJu
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