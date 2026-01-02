Ensalada de pasta fresca con aderezo picante, choclo, cherrys y almendras
Poco tiempo en la cocina para un resultado delicioso. La propuesta es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
pasta seca tipo tirabuzones o moñitos: 200 gr
palta: 1
yogur natural: ½ taza
albahaca: ½ taza
cilantro: ½ taza
jugo de lima o limón: ¼ taza
pasta de ají picante o ají picante fresco: a gusto
tomates cherry: ½ taza
choclo: ½ taza
almendras picadas: 2 cdas.
sal y pimienta: a gusto
aceite de oliva: c/n
Preparación
Cocinar la pasta en abundante agua hirviendo con sal, siguiendo el tiempo que indique el paquete (o sacar 1 o 2 minutos antes, para que quede al dente).
Colar y agregar un chorrito de aceite de oliva para que no se pegue. Dejar enfriar.
Por otro lado, procesar la palta con el yogur natural, la albahaca, el cilantro, el jugo de lima, el ají picante, un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Agregar jugo de lima y/o aceite hasta lograr una consistencia semi espesa.
Mezclar la pasta con el aderezo, los cherry, el choclo y almendras picadas.
Comentarios