Ensalada de pasta fresca con aderezo picante, choclo, cherrys y almendras

Poco tiempo en la cocina para un resultado delicioso. La propuesta es de @chantalabad.

Ensalada de pasta fresca con aderezo picante, choclo, cherrys y almendras

Poco tiempo en la cocina para un resultado delicioso. La propuesta es de @chantalabad.

Lista de Ingredientes

pasta seca tipo tirabuzones o moñitos: 200 gr

palta: 1

yogur natural: ½ taza

albahaca: ½ taza

cilantro: ½ taza

jugo de lima o limón: ¼ taza

pasta de ají picante o ají picante fresco: a gusto

tomates cherry: ½ taza

choclo: ½ taza

almendras picadas: 2 cdas.

sal y pimienta: a gusto

aceite de oliva: c/n

Preparación

Cocinar la pasta en abundante agua hirviendo con sal, siguiendo el tiempo que indique el paquete (o sacar 1 o 2 minutos antes, para que quede al dente).

Colar y agregar un chorrito de aceite de oliva para que no se pegue. Dejar enfriar.

Por otro lado, procesar la palta con el yogur natural, la albahaca, el cilantro, el jugo de lima, el ají picante, un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Agregar jugo de lima y/o aceite hasta lograr una consistencia semi espesa.

Mezclar la pasta con el aderezo, los cherry, el choclo y almendras picadas.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

ensaladas

Gastronomía

Receta fácil

verano

Preparación

