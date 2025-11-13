Festival Yo Como 2025: qué van a cocinar Simón Lochbaum e Yvonne Pernavas

Los aromas del Festival Yo Como ya se perciben en el aire. Y los cocineros preparan sus mejores platos para sorprender y mostrar su arte a los visitantes. En esta oportunidad la dupla está integrada por Simón Lochbaum (chef y propietario de Marga Restaurante, Cipolletti) e Yvonne Pernavas (pastelera, Chos Malal). Ambos se combinarán para elaborar un plato salado y uno dulce.

“Vamos a elaborar un plato usando alcauciles, que se producen en el Alto Valle, por la zona del Ferry y Cervantes. Si bien la temporada está finalizando, creo que es divertido mostrar cómo hay que limpiarlos, daremos algunos tips… Entonces vamos a hacer una ensalada con nueces, algún queso duro de cabra de los que produce Mauricio Couly. Llevará un aderezo tipo dressing Caesar, pero sin usar anchoas y todo el umami que le da el aderezo se lo aportamos con un puré de berenjenas quemadas. Será un aderezo vegetariano”, comentó Simón.

Yvonne es pastelera y reside en Chos Malal.



“Además haremos un crocante de masa madre y nueces. Vamos a explicar cómo se hace. Esa es la parte salada. Me toca compartir escenario con Yvonne Pernavas y para optimizar el tiempo, ella será la encargada de lo dulce. La idea es hacer una receta juntos, posiblemente un helado de sambayón aprovechando algún vino dulce de la bodega”, agregó el cocinero.

En tanto Yvonne, la encargada del dulce, nos adelantó que hará una torta húmeda de chocolate gluten free. “Además queremos acompañar con unas frutas de estación maceradas en vino tinto al helado de sambayón. La receta se pensó en base a la época y a la cantidad de frutos rojos que hay para aprovechar”, concluyó la pastelera.

Paso a paso, cómo comprar las entradas



Las entradas ya están disponibles de forma online y, como beneficio exclusivo, los socios del Club RÍO NEGRO pueden acceder a un 2×1 en tickets, una oportunidad ideal para asegurar lugar en uno de los eventos más esperados del año.

Las entradas se adquieren de forma sencilla en el sitio oficial miticket.rionegro.com.ar.

Para hacerlo, seguí estos pasos: