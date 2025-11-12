Festival Yo Como 2025: qué va a cocinar la dupla Juan Izaguirre-Facundo Milanessi

Juan Izaguirre junto a Facundo Milanessi compartirán escenario el sábado 29 de noviembre a las 18, en el Festival Yo Como, edición 2025 en la bodega Humberto Canale.

Hay duplas y duplas

Esta la va a romper.

Milanessi-Izaguirre. Izaguirre-Milanessi.

Facundo Milanessi, embajador de la gastronomía neuquina. Juan Izaguirre, embajador de la gastronomía rionegrina.

Ambos, protagonizarán una clase magistral el próximo sábado (29 de noviembre) a las 18 en el escenario principal del Festival Yo Como edición 2025 en la bodega Humberto Canale, en Roca.

Milanessi llega de La Angostura al Festival Yo Como, en Roca.

Qué van a cocinar

“Tengo toda la expectativa del mundo de estar por primera vez en este festival. Con Juan nos conocemos muy bien. Nuestra clase está planteada como un homenaje a nuestra cultura compartida y vamos a honrar esos ingredientes que nos hacen disfrutar el día a día con nuestras familias y amigos. La idea es que lo que vamos a cocinar después se pueda hacer en casa con total facilidad”, comenta Facundo a “Yo Como”.

La clase ya tiene nombre: “De embajadores y sabores”.

¿Qué van a cocinar? Buñuelos de espinaca, kale con trucha y langostinos, mollejas de cordero y acompañamiento de merken y ruibarbo. También harán una tortilla de hongos con almendras con merken sobre rosti de papa.

En la previa, Juan también está en la mismísima frecuencia de su colega de Villa La Angostura. “Viajar de Bariloche a Roca para este evento me llena de alegría. Tengo las mismas ansias de aquella primera vez que fui convocado”, admite el chef nacido y criado en Río Colorado que conoce la provincia de Río Negro como pocos. Quizás por ese largo y profundo recorrido hoy sea embajador de la gastronomía provincial (junto a Juan Carranza y Leo Perazzoli).

«Encontrarnos con otros colegas, con la gente, con productores y emprendedores… son momentos más que necesarios para nuestras vidas y profesiones, añade Izaguirre.

Juan Izaguirre, una vez más en el Festival Yo Como.

Los foodtrucks, donde las tentaciones estarán a la orden del día

En este festival donde participarán Facundo y Juan, entre tantas figuras convocadas, los food trucks ofrecerán creaciones diseñadas para este festival. Va un ejemplo, el de Izaguirre. Además de compartir la clase su foodtruck tentará con este menú:

-Dúo de cannolis: Mar y lago. Crema de truchas y pistacho, langostinos y pez gallo con salsa putanesca.

-Río Negro Sándwich: albóndigas de cordero, salsa de tomate de Lamarque, queso provolone y alioli estepario.

-Otto Meiling: salchicha Frankfurt, emulsión de manzanas y chimichurri ahumado.

Y así de gourmet será el resto del servicio de los foodtrucks presentes.

“Ojalá todos puedas venir a este festival. A quienes nos gusta cocinar, saborear platos nuevos, inspirarnos para probar comidas nuevas en casa o por el simple hecho de compartir con otros, este Festival Yo Como es la oportunidad justa para la celebración”, cierra Facundo Milanessi.

Paso a paso, cómo comprar las entradas

Las entradas ya están disponibles de forma online y, como beneficio exclusivo, los socios del Club RÍO NEGRO pueden acceder a un 2×1 en tickets, una oportunidad ideal para asegurar lugar en uno de los eventos más esperados del año.

Las entradas se adquieren de forma sencilla en el sitio oficial miticket.rionegro.com.ar.

Para hacerlo, seguí estos pasos:

Ingresá a miticket.rionegro.com.ar. Buscá el evento “Festival Yo Como 2025”. Elegí el tipo de entrada (por día o abono por ambos días). Completá la compra con tus datos y medio de pago preferido. Vas a recibir tus tickets digitales por correo electrónico.