Jimena Monteverde le pone dulce al Festival Yo Como con una tarta campesina de peras, manzanas y almendras

Con una trayectoria de más de 30 años cocinando, Jimena Monteverde siempre propone y nos sorprende una vez que toma protagonismo en la cocina. Lo dulce prima en su carta gastronómica y es una apasionada en lo que hace. Y por si fuera poco este fin de semana el Festival Yo Como 2023, que se realiza en Neuquén capital, la trae como invitada para que de una masterclass el domingo 26 de marzo.

“Conozco la región, tengo tías y primos. Voy de visita cada vez que puedo y me encanta la zona. Su gastronomía, vinos y lugares son realmente espectaculares. Disfruto mucho cuando voy”, comentó Jimena.

La chef tendrá la misión de deleitarnos con elaboraciones dulces. Es así que va a estar preparando una tarta campesina de peras, manzanas y almendras, además de una torta alfajor de chocolate y frambuesas (torta con capas de masa de alfajor de chocolate, rellena de dulce de leche y corazón de mermelada de frambuesas, bañada en chocolate).

«Además entre otras elaboraciones me gustaría hacer un budín de frutos rojos con un glasé rosa… también tengo ganas de hacer un risotto de trucha o de hongos, quizás en vez de hacerlo con arroz usar cebada, que tiene otras propiedades… voy a ver si lo implemento”, dijo la chef.



Jimena es una persona comprometida con su trabajo y es muy activa en redes. «Siempre estoy tratando de crear cosas nuevas para las distintas marcas con las que trabajo. Entre los proyectos para este año está el de terminar mi libro de cocina, que por cuestiones de tiempo no he podido seguirlo. Me gusta recorrer el país con estos eventos que potencian tanto la gastronomía de los distintos lugares y es un aprendizaje diario», comenta.

Entre las novedades que Jimena Monteverde contó a Yo Como es que «se viene programa nuevo en Canal 9, voy a ser la conductora de un magazine de cocina del que también van a participar Coco Carreño, Paco Almeida y Mariana Corbetta, para aprender y pasar un lindo momento de 17.30 a 19 todos los días en vivo. Y si vuelven Mirtha y Juana, también estaré a ahí», concluyó.