Juan Braceli / Yo Como 2023: «Me importa difundir productos y técnicas de cocción de la región que visito»

Con una trayectoria de 25 años trabajando en gastronomía, el cocinero Juan Braceli ha recorrido la Argentina a lo largo y a lo ancho. Ha tenido la oportunidad de conocer y saborear los productos que cada región de nuestro país tiene para ofrecer. Pero claramente cada vez que surge un evento en la Patagonia, este cocinero siempre está dispuesto a volver.

Y es que Juan Braceli es uno de los invitados a esta nueva edición del Yo Como que se hará los próximos 25 y 26 de marzo en la provincia de Neuquén. “Conozco Neuquén y voy bastante seguido. También he participado en otra ocasiones del Yo Como. Tengo grandes amigos dentro de la gastronomía patagónica como Ezequiel González, con quien nos formamos juntos en su momento, Mauricio Couly, Juan Solorza. Hay muchos grandes cocineros y cocineras que están allá y está buenísimo volver a visitarlos”, contó el cocinero.

Juan dará una masterclass el sábado 25.



“He viajado, por suerte, a lo largo de estos últimos 15 años por todas las provincias, pero siempre hay alguna por afinidad, amistades que priorizo y muchas veces no te dan los tiempos. Entonces cuando se dio la posibilidad de participar del Yo Como me re copé con la idea, de hecho voy a viajar con mi compañera que es neuquina”, dijo Braceli.

Una de las propuestas que más le gustó dijo que «fue la de dividir la provincia en regiones o subregiones, si se puede utilizar el término, porque está claro que la gastronomía es variada dependiendo de los distintos lugares. Es una manera de meterse más adentro de lo que se es, como lugar representado por su gastronomía, su idiosincrasia y su cultura gastronómica”.

Toda la pasión en cada plato preparado por este chef.



“He tenido la oportunidad de recorrer y de hacer notas con crianceros en Chos Malal, he estado en bodegas y es muy variado el tema de la producción patagónica. Además poder mostrarlo de esa manera creo que va a ser enriquecedor para todos los que participen de este Yo Como”, agrega.

“La Patagonia es un lugar que tiene productos emblemáticos, lo que da la tierra, lo que dan las costumbres y yo he tenido oportunidad de consumir y cocinar a lo largo de mi carrera en gastronomía y por supuesto en los primeros viajes uno descubre la cantidad de productos que son más locales que después han tenido todo un recorrido, los que pueden, los no perecederos”.

Un claro ejemplo es el merken, comenta el cocinero, “que se ha incorporado a cada plato al que le quiero dar ese toque patagónico, suma muchísimo, eso es algo que hemos aprendido a lo largo de los años y se ha ido difundiendo y destacando dentro de lo que es la gastronomía argentina. Cuando hablo del merken también puedo hablar de otros productos, quizás lo más conocido como el cordero, pero también los chivos de Chos Malal que han tenido su denominación de origen. Estamos hablando de productos muy representativos que hablan de una idiosincrasia, de un lugar que hablan de su gente, no solo es un producto de alta calidad si no todo lo que representa”, expresa Braceli.

La propuesta en el Yo Como 2023



En cuanto a la presentación en Yo Como, al momento de esta entrevista, Juan no sabía qué proteína iba a utilizar para hacer su plato. Lo que si aseguró es que su masterclass será el sábado 25. “Todavía está en elaboración mi plato, no me han dicho qué región voy a representar, no sé qué proteína voy a usar. Puede ser cordero, chivo, trucha… En cuanto a la clase, la idea es compartir un momento divertido, que sea ameno, didáctico e interactivo. Lograr la energía que ves en el programa en vivo, además de cocinar cosas que se puedan replicar en las casas, que no sean platos complejos. Por lo menos ese es mi rol como comunicador y cocinero. A mí me importa difundir y dar la posibilidad para que, justamente, esos productos o técnicas de cocción puedan ser utilizadas en los hogares que, finalmente es lo que termina de constituir la cultura gastronómica de una región, de una provincia o de un país”, reflexionó.

Un plan perfecto. Un fin de semana a pura cocina y con la posibilidad de visitar viejos amigos. “Será un descanso activo, me encanta ir y hacer algo bien completo. Representar a la gastronomía local en la clase que me toca. En cuanto a los proyectos para el resto del año todos tienen que ver con difundir la gastronomía argentina en distintos formatos (redes, tv) y se están confirmando. Va a ser un año muy intenso. Seguiremos haciendo cosas copadas”, concluyó.