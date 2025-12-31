SUSCRIBITE Diario papel
10 min cronometro
Yo Como

Las cáscaras de ananá se utilizan para hacer una fría y dulce agua chai, ¿la probaste alguna vez?

@chantalabad nos sugiere combatir las altas temperaturas con esta refrescante bebida y nos recuerda que "nada se tira, todo se aprovecha".

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Las cáscaras de ananá se utilizan para hacer una fría y dulce agua chai, ¿la probaste alguna vez?

@chantalabad nos sugiere combatir las altas temperaturas con esta refrescante bebida y nos recuerda que "nada se tira, todo se aprovecha".

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

cáscaras de ananá: 1 unidad

agua: 1 litro

clavo de olor: c/n

anís estrellado: c/n

cardamomo: c/n

rama de canela: 1

azúcar mascabo: c/n

Preparación

Esta receta es tan simple como poner en una olla las cáscaras del ananá, las especias, el azúcar y el agua. Dejar hervir unos 10 minutos. Una vez listo, dejar enfriar, colar y listo para disfrutar.


Temas

Bebidas

Calor

Cómo hacer

Gastronomía

verano

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias