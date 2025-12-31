10 min
Las cáscaras de ananá se utilizan para hacer una fría y dulce agua chai, ¿la probaste alguna vez?
@chantalabad nos sugiere combatir las altas temperaturas con esta refrescante bebida y nos recuerda que "nada se tira, todo se aprovecha".
Lista de Ingredientes
cáscaras de ananá: 1 unidad
agua: 1 litro
clavo de olor: c/n
anís estrellado: c/n
cardamomo: c/n
rama de canela: 1
azúcar mascabo: c/n
Preparación
Esta receta es tan simple como poner en una olla las cáscaras del ananá, las especias, el azúcar y el agua. Dejar hervir unos 10 minutos. Una vez listo, dejar enfriar, colar y listo para disfrutar.
