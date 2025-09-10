Las Grutas se prepara para Mar Di Vino, una propuesta que realza los sabores rionegrinos

El sábado 13 de septiembre, en Las Grutas, se realizará un encuentro que busca poner en valor la producción vitivinícola y gastronómica de Río Negro, además de ofrecer una propuesta cultural que aporte a la desestacionalización turística de la región.

La actividad tendrá como eje la degustación de vinos rionegrinos y productos típicos del mar y de los valles, en un marco que también incluirá expresiones artísticas, música en vivo y propuestas recreativas. La cita será en la Casa de la Cultura, ubicada en la segunda bajada, un espacio privilegiado frente al mar que permitirá disfrutar del atardecer con el Golfo San Matías de fondo.

Pamela Álvarez será la sommelier a cargo de la cata de etiquetas rionegrinas.



La sommelier Pamela Álvarez conducirá la cata de etiquetas seleccionadas de bodegas como Tronelli, Moschini, Agrestis, Antigua Bodega Patagónica y Un Refugio. Será parte de la degustación el recientemente premiado vino artesanal Don Amaro, de San Antonio Oeste, que fue reconocido con medalla de oro en el concurso internacional Vinus.

En paralelo, la chef grutense Liliana Molinas presentará un menú de tres pasos inspirado en la riqueza de los valles fértiles y los frutos del mar. Habrá también degustación de aceite de oliva -a cargo de Oleosan- una producción cada día con mayor arraigo en la zona costera de la provincia.

Liliana Molinas, chef grutense, presentará un menú de tres pasos.



El evento contará además con la presencia de productores artesanales como Gin Valkyria y Único Vermouth. Las intervenciones artísticas estarán a cargo de Cecilia Barroso, Paola Turri y Lorena Bustos y la musicalización del DJ Juan Cruz Osovnikar.

La organización está a cargo de la productora Cabrona, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Las entradas pueden adquirirse a través de los teléfonos 2934 – 467651 y 291 – 4688037.