Confesiones de un chef malherido: Juan Izaguirre, de Bariloche

Por Juan Carlos Izaguirre, especial para «Yo Como»

¿Aún estaré preparado? ¿Me dará el cuerpo y sobre todo mi frágil cabeza después de tanto perro? Pero ¿si me sale mal y hago agua? Entro con un equipo nuevo, nadie me conoce ni saben quién soy, ¿entonces por qué me seguirían?

Mi cabeza no para de girar sobre la sensación de volver a estar en el sitio donde partí, tantas ideas corren por la cabeza y el cuerpo pero sobre todo bajo el disfraz de superhéroe que cada vez queda más apretado. Las inseguridades y los machaques de la vida cobran tanto valor que hasta el roce con el viento duelen .

Ya no vas viviendo con ese viejo lema punk de “No Future”, ya no sos invencible y de hierro como a los 20 años; ya evitás esos tragos en el servicio como así también discutir con un camarero por el punto de la carne o por la equivocación en una comanda.

Laureles, medallas, diplomas están perdidos en algún bolso desde hace dos mudanzas atrás. La comandera que no se calla y sigue escupiendo principales, entradas, postres … vos sentís que no llegás, que solo querés terminar, llegar a casa, bañarte y tomar la cantidad de ipas según el grado de complejidad del día.

Sin darte cuenta todo terminó, el servicio salió bien, casi perfecto porque te estás volviendo un veterano mañoso.

En ese momento de adrenalina pasás por todos los estados, te sentís el Cid Campeador, ves el comandero lleno de órdenes y la comandera con rulos de papel sin leer, esperándote ahí -cagándose de risa de tu desesperación- y por tu cabeza pasa la frase “no tengo necesidad de hacer esto”.

Hasta que llega la tarjeta de crédito…

Volvés a la realidad y ahí te ves, cantando comandas, dirigiendo el servicio, emplatando, hablando con los camareros, pensando en los pedidos, agachándote, parándote, abriendo el horno y surge del amor propio, esa chispa que estaba en piloto, mirás a los costados y la brigada corriendo ¡a la par tuya o más! Te da más fuerza, te retroalimentás. Bruce Wayne se puso el traje de Batman de nuevo.

Mirás por la ventana del colectivo volviendo a casa, te reís solo y agarrás confianza … hasta que te llega al celular el resumen de la tarjeta de crédito… acá vamos de nuevo….

Juan Izaguirre es embajador de la gastronomía rionegrina y participará en la próxima edición de BALC 2025 y del Festival Yo Como.

Según pasan los años, en fotos

