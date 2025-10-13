Lucite con estos bastones de papa crocantes
Ideales para arrancar con cualquier picada. La sugerencia es de @santigiorgini.
Lista de Ingredientes
papas: 1 kg
almidón de maíz: 50 gr
ají molido: 1 cda.
pimentón picante: 1 cda.
ajo en polvo: 1 cdita.
perejil picado: a gusto
sal y pimienta: a gusto
aceite para freír: c/n
mayonesa sabor ajo (opcional): a gusto
Preparación
Pelar y cocinar las papas en agua con sal. Hacer un puré y mezclar con el almidón, el perejil, el ajo, la sal, la pimienta, el pimentón y el ají molido. Una vez que está bien mezclado, pasar a una asadera con papel film.
El ideal es que tenga un espesor de 1 a 2 cm. Enfriar y luego cortar bastones para llevar a freír en abundante aceite caliente. Retirar cuando estén dorados y servir con mayonesa sabor ajo.
