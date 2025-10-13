SUSCRIBITE
Lucite con estos bastones de papa crocantes

Ideales para arrancar con cualquier picada. La sugerencia es de @santigiorgini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

papas: 1 kg

almidón de maíz: 50 gr

ají molido: 1 cda.

pimentón picante: 1 cda.

ajo en polvo: 1 cdita.

perejil picado: a gusto

sal y pimienta: a gusto

aceite para freír: c/n

mayonesa sabor ajo (opcional): a gusto

Preparación

Pelar y cocinar las papas en agua con sal. Hacer un puré y mezclar con el almidón, el perejil, el ajo, la sal, la pimienta, el pimentón y el ají molido. Una vez que está bien mezclado, pasar a una asadera con papel film.

El ideal es que tenga un espesor de 1 a 2 cm. Enfriar y luego cortar bastones para llevar a freír en abundante aceite caliente. Retirar cuando estén dorados y servir con mayonesa sabor ajo.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil

Verduras
Preparación

