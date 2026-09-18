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Muy pronto, vinos de la Patagonia en San Martín de los Andes: cuándo es y qué probar

En un mismo lugar, bodegas, sommeliers, enólogos, chefs y consumidores apasionados podrá viajar por la ruta del vino del sur argentino. Dónde, quiénes van a estar. Agendar para no perderse nada.

Redacción

Por Redacción

El Loi Suites Chapelco Hotel será anfitrión nuevamente de uno de los eventos más esperados de la temporada: “Vino a la Montaña”, la feria de bodegas y vinos de la Patagonia, que realizará su segunda edición el sábado 10 y domingo 11 de octubre, de 18 a 23, según anunciaron desde la organización.


Tras la exitosa experiencia del año pasado, vuelve esta feria que se propone como el punto de encuentro anual entre bodegas, sommeliers, enólogos, chefs y consumidores apasionados, con el objetivo de reunir en un solo lugar a la ruta del vino del sur argentino.

Entre los objetivos del evento se encuentran los de dar a conocer las bodegas y sus vinos -de Neuquén, Río Negro y Chubut-, resaltando sus particularidades, estilos, cepas, historias y formas de elaboración. También, profundizar la presencia de vinos patagónicos en cartas de restaurantes, vinotecas y hoteles, fomentar el consumo de productos regionales, como así también comunicar la marca “Vinos de la Patagonia”.


“Vino a la montaña” contará con degustaciones, catas dirigidas, presentaciones de productos, maridajes y propuestas gastronómicas, entre otras actividades que se desarrollarán en los salones del único hotel 5 estrellas del destino. Ya están a la venta las entradas a través del enlace https://qrticket.app/e/Vino-a-la-Montana-2026, que incluyen la copa del evento, un sándwich gourmet y la participación en todas las actividades y degustaciones de cada jornada.

Acompañan y hacen posible este evento con su apoyo NeuquénTur, Andina Cambio, Kaizen Truchas Patagonia, La Vieja Aldea, el Wine Bar de Paihuen, Patagonia Solar, Transportes Imaz, Cristalmet Aberturas de Alta Prestación y Franklin Ravelo Bienes Raíces.


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El Loi Suites Chapelco Hotel será anfitrión nuevamente de uno de los eventos más esperados de la temporada: “Vino a la Montaña”, la feria de bodegas y vinos de la Patagonia, que realizará su segunda edición el sábado 10 y domingo 11 de octubre, de 18 a 23, según anunciaron desde la organización.

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