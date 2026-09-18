Primavera a la vista: el Alto Valle se acerca a los 30°C, pero el viento seguirá presente en Neuquén y Río Negro

El viento, habitual durante todo el año pero más intenso en primavera, regresará este viernes a Neuquén y Río Negro, acompañado por un ascenso de temperatura y posible inestabilidad, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En líneas generales, el organismo anticipó una jornada cálida con máximas que rondarán entre los 20 °C y cerca de 30 °C, además de ráfagas estimadas en 50 km/h. Por su parte, las precipitaciones quedarían relegadas a la franja cordillerana hacia el final del día. Este panorama se enmarca en el avance del fenómeno El Niño, que ya impacta en Brasil y genera alteraciones en el norte del país.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con 9°C y alcanzará una máxima de 27°C por la tarde. De este modo, el ambiente cálido se mantendrá durante todo el día. Por su parte, el viento alcanzará velocidades de hasta 31 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 9 °C y máxima de 27 °C. Cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, pasando a nublado por la noche, sin probabilidad de precipitaciones (0%). Vientos de 13 a 22 km/h en la mañana y tarde, disminuyendo a 7 – 12 km/h por la noche, sin ráfagas registradas.

Mínima de 9 °C y máxima de 27 °C. Cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, pasando a nublado por la noche, sin probabilidad de precipitaciones (0%). Vientos de 13 a 22 km/h en la mañana y tarde, disminuyendo a 7 – 12 km/h por la noche, sin ráfagas registradas. General Roca: Mínima de 9 °C y máxima de 27 °C. Cielo parcialmente nublado durante el día y nublado hacia la noche, con 0% de probabilidad de lluvias. Vientos de 13 a 22 km/h por la mañana, de 23 a 31 km/h en la tarde y de 7 a 12 km/h por la noche, sin ráfagas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera aflojará el frío. La mañana comenzará con 1°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 18°C, hacia la noche se prevé un leve descenso térmico. El viento mantendrá velocidades constante de 12 a 31 Km/h, en algunos sectores las ráfagas llegarán a los 50 km/h.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 1 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y mayormente nublado por la noche (0% a 10% de probabilidad de precipitación). Vientos de 13 a 22 km/h en la mañana y noche, e intensificándose a 23 – 31 km/h por la tarde, sin ráfagas.

Mínima de 1 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y mayormente nublado por la noche (0% a 10% de probabilidad de precipitación). Vientos de 13 a 22 km/h en la mañana y noche, e intensificándose a 23 – 31 km/h por la tarde, sin ráfagas. San Carlos de Bariloche: Mínima de -1 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado de mañana y tarde (0% – 10% de probabilidad de precipitaciones) e inestable con precipitaciones por la noche (10% – 40%). Vientos de 13 a 22 km/h por la mañana y noche, de 32 a 41 km/h por la tarde con ráfagas de 42 a 50 km/h.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará temperaturas bajas: la máxima llegará a 25°C y la mínima se ubicará en 6°C. En líneas generales, las ráfagas del viento llegarán hasta los 59 km/h a la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: