Primavera a la vista: el Alto Valle se acerca a los 30°C, pero el viento seguirá presente en Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para este viernes 18 de septiembre. Mirá qué condiciones se esperan en la región del Alto Valle, la Cordillera y Viedma.
El viento, habitual durante todo el año pero más intenso en primavera, regresará este viernes a Neuquén y Río Negro, acompañado por un ascenso de temperatura y posible inestabilidad, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En líneas generales, el organismo anticipó una jornada cálida con máximas que rondarán entre los 20 °C y cerca de 30 °C, además de ráfagas estimadas en 50 km/h. Por su parte, las precipitaciones quedarían relegadas a la franja cordillerana hacia el final del día. Este panorama se enmarca en el avance del fenómeno El Niño, que ya impacta en Brasil y genera alteraciones en el norte del país.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con 9°C y alcanzará una máxima de 27°C por la tarde. De este modo, el ambiente cálido se mantendrá durante todo el día. Por su parte, el viento alcanzará velocidades de hasta 31 km/h.
Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:
- Neuquén: Mínima de 9 °C y máxima de 27 °C. Cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, pasando a nublado por la noche, sin probabilidad de precipitaciones (0%). Vientos de 13 a 22 km/h en la mañana y tarde, disminuyendo a 7 – 12 km/h por la noche, sin ráfagas registradas.
- General Roca: Mínima de 9 °C y máxima de 27 °C. Cielo parcialmente nublado durante el día y nublado hacia la noche, con 0% de probabilidad de lluvias. Vientos de 13 a 22 km/h por la mañana, de 23 a 31 km/h en la tarde y de 7 a 12 km/h por la noche, sin ráfagas.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
En la cordillera aflojará el frío. La mañana comenzará con 1°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 18°C, hacia la noche se prevé un leve descenso térmico. El viento mantendrá velocidades constante de 12 a 31 Km/h, en algunos sectores las ráfagas llegarán a los 50 km/h.
Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:
- Villa La Angostura: Mínima de 1 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y mayormente nublado por la noche (0% a 10% de probabilidad de precipitación). Vientos de 13 a 22 km/h en la mañana y noche, e intensificándose a 23 – 31 km/h por la tarde, sin ráfagas.
- San Carlos de Bariloche: Mínima de -1 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado de mañana y tarde (0% – 10% de probabilidad de precipitaciones) e inestable con precipitaciones por la noche (10% – 40%). Vientos de 13 a 22 km/h por la mañana y noche, de 32 a 41 km/h por la tarde con ráfagas de 42 a 50 km/h.
El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste
La costa rionegrina también registrará temperaturas bajas: la máxima llegará a 25°C y la mínima se ubicará en 6°C. En líneas generales, las ráfagas del viento llegarán hasta los 59 km/h a la noche.
Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:
- Viedma: Mínima de 5 °C y máxima de 25 °C. Cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde, y nublado durante la noche, sin precipitaciones (0%). Vientos de 32 a 41 km/h por la mañana, 23 a 31 km/h por la tarde y 13 a 22 km/h por la noche, con ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana y de 42 a 50 km/h en la tarde.
- San Antonio Oeste: Mínima de 6 °C y máxima de 24 °C. Cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche, sin lluvias (0%). Vientos de 32 a 41 km/h por la mañana, de 23 a 31 km/h por la tarde y de 13 a 22 km/h por la noche, con ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana y de 42 a 50 km/h por la tarde.
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