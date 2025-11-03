Para comer liviano y sabroso: rolls de merluza con vegetales salteados
Esta es una de las proteínas que debieran estar en un menú cualquier día de la semana. La sugerencia es de @lacocinadesyl.
Para comer liviano y sabroso: rolls de merluza con vegetales salteados
Esta es una de las proteínas que debieran estar en un menú cualquier día de la semana. La sugerencia es de @lacocinadesyl.
Lista de Ingredientes
filetes de merluza: 8
morrón rojo: 1
morrón verde: 1
zanahoria: 1
cebolla: 1
crema de leche: 100 cc
sal y pimienta: a gusto
Preparación
Este plato arranca cortando todos los vegetales en juliana (en tiritas del mismo tamaño). Hay que rehogar en un fondo de aceite de oliva dos minutos.
Extendemos los filetes y salpimentamos a gusto. Rellenamos con la variedad de vegetales. Enrrollamos y sujetamos con un escarbadientes.
Tarta de pollo y acelga súper fácil de hacer
Llevamos a una placa apenas rociada con un poco de aceite y colocamos los rolls. Rallamos queso parmesano y agregamos, por último, la crema de leche. Horno fuerte, pre calentado, por 10 minutos hasta que gratinen. Servir con puré de papas/batatas/calabaza.
Comentarios