Para comer liviano y sabroso: rolls de merluza con vegetales salteados

Lista de Ingredientes filetes de merluza: 8 morrón rojo: 1 morrón verde: 1 zanahoria: 1 cebolla: 1 crema de leche: 100 cc sal y pimienta: a gusto

Preparación

Este plato arranca cortando todos los vegetales en juliana (en tiritas del mismo tamaño). Hay que rehogar en un fondo de aceite de oliva dos minutos.

Extendemos los filetes y salpimentamos a gusto. Rellenamos con la variedad de vegetales. Enrrollamos y sujetamos con un escarbadientes.

Llevamos a una placa apenas rociada con un poco de aceite y colocamos los rolls. Rallamos queso parmesano y agregamos, por último, la crema de leche. Horno fuerte, pre calentado, por 10 minutos hasta que gratinen. Servir con puré de papas/batatas/calabaza.