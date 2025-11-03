SUSCRIBITE
10 min cronometro
Yo Como

Para comer liviano y sabroso: rolls de merluza con vegetales salteados

Esta es una de las proteínas que debieran estar en un menú cualquier día de la semana. La sugerencia es de @lacocinadesyl.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Para comer liviano y sabroso: rolls de merluza con vegetales salteados

Esta es una de las proteínas que debieran estar en un menú cualquier día de la semana. La sugerencia es de @lacocinadesyl.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

filetes de merluza: 8

morrón rojo: 1

morrón verde: 1

zanahoria: 1

cebolla: 1

crema de leche: 100 cc

sal y pimienta: a gusto

Preparación

Este plato arranca cortando todos los vegetales en juliana (en tiritas del mismo tamaño). Hay que rehogar en un fondo de aceite de oliva dos minutos.

Extendemos los filetes y salpimentamos a gusto. Rellenamos con la variedad de vegetales. Enrrollamos y sujetamos con un escarbadientes.

Llevamos a una placa apenas rociada con un poco de aceite y colocamos los rolls. Rallamos queso parmesano y agregamos, por último, la crema de leche. Horno fuerte, pre calentado, por 10 minutos hasta que gratinen. Servir con puré de papas/batatas/calabaza.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

Pescado

Receta fácil

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias