35 min cronometro
Yo Como

Paso a paso: cómo hacer budín de vegetales en una olla

Una receta simple en la que podés usar todos los vegetales que tengas a mano. Es un plato sano, colorido y muy sabroso. La sugerencia es de @nutriailin.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

zanahoria: 1

morrón: ½ unidad

cebolla: 1

zapallo anco: 2 rodajas

berenjena chica: 1

zapallito verde: 1

cebolla de verdeo: 1

huevos: 3

almidón de maíz: 3 cdas.

polvo de hornear: 1 cdita.

condimentos varios: a gusto

Preparación

Lavar y cortar los vegetales en cubitos pequeños. Colocarlos en una asadera previamente aceitada y cocinar en horno (verificar cocción de la zanahoria, conviene cortarla + chica). Eviten hacer la cocción por medio húmedo (vapor/hervido) ya que queda muy acuosa la preparación.

Una vez cocidos los vegetales, reservar en un bol y adicionar los huevos batidos, el almidón de maíz y el polvo de hornear. Condimentar. Esparcir aceite en una olla y pre calentar a fuego mínimo.

Colocar la preparación y cocinar hasta que solidifique durante unos 35 minutos aproximadamente a fuego corona (mínimo bien bajo previo apagarse).


Preparación

