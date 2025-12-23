Paso a paso: cómo hacer budín de vegetales en una olla
Una receta simple en la que podés usar todos los vegetales que tengas a mano. Es un plato sano, colorido y muy sabroso. La sugerencia es de @nutriailin.
Lista de Ingredientes
zanahoria: 1
morrón: ½ unidad
cebolla: 1
zapallo anco: 2 rodajas
berenjena chica: 1
zapallito verde: 1
cebolla de verdeo: 1
huevos: 3
almidón de maíz: 3 cdas.
polvo de hornear: 1 cdita.
condimentos varios: a gusto
Preparación
Lavar y cortar los vegetales en cubitos pequeños. Colocarlos en una asadera previamente aceitada y cocinar en horno (verificar cocción de la zanahoria, conviene cortarla + chica). Eviten hacer la cocción por medio húmedo (vapor/hervido) ya que queda muy acuosa la preparación.
Una vez cocidos los vegetales, reservar en un bol y adicionar los huevos batidos, el almidón de maíz y el polvo de hornear. Condimentar. Esparcir aceite en una olla y pre calentar a fuego mínimo.
Colocar la preparación y cocinar hasta que solidifique durante unos 35 minutos aproximadamente a fuego corona (mínimo bien bajo previo apagarse).
