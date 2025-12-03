Conos salados de verdura y ricota: un aperitivo simple, pero delicioso

Lista de Ingredientes cebolla: 1 berenjena: 1 zucchini: 1 zanahoria hervida: 2 morrón: 1 zapallito verde: 1 ricota: 120 gr tapas de empanadas: 6 sal, ajo en polvo, orégano, provenzal: a gusto semillas de amapola (opcional): c/n

Preparación

Cortar la cebolla, morrón, berenjena, zuchinni y zanahoria bien chiquitos para ponerlos en una sartén. Cocinarlos con un toque de aceite en oliva y condimentar.

Una vez cocinando todo, agregar la ricota. Mezclar todo. Estirar las tapas de empanadas y colocar el relleno en la punta. Hacer el cono y decorar con semillas de amapola.

Llevar a horno pre calentado a 180° C por 20 minutos o hasta que se complete la cocción.