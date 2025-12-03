Conos salados de verdura y ricota: un aperitivo simple, pero delicioso
De fácil resolución, tenés un bocado colorido y saludable. La sugerencia es de @saludable.st.
Conos salados de verdura y ricota: un aperitivo simple, pero delicioso
De fácil resolución, tenés un bocado colorido y saludable. La sugerencia es de @saludable.st.
Lista de Ingredientes
cebolla: 1
berenjena: 1
zucchini: 1
zanahoria hervida: 2
morrón: 1
zapallito verde: 1
ricota: 120 gr
tapas de empanadas: 6
sal, ajo en polvo, orégano, provenzal: a gusto
semillas de amapola (opcional): c/n
Preparación
Cortar la cebolla, morrón, berenjena, zuchinni y zanahoria bien chiquitos para ponerlos en una sartén. Cocinarlos con un toque de aceite en oliva y condimentar.
Una vez cocinando todo, agregar la ricota. Mezclar todo. Estirar las tapas de empanadas y colocar el relleno en la punta. Hacer el cono y decorar con semillas de amapola.
Llevar a horno pre calentado a 180° C por 20 minutos o hasta que se complete la cocción.
Comentarios