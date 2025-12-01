Fainá o farinata casera y auténtica por Pedro Lambertini

Lista de Ingredientes harina de garbanzos: 175 gr agua: 500 ml sal: 5 gr aceite de oliva virgen extra: 30 ml tomillo / romero o nada: c/n

Preparación

Para la farinata colocar la harina de garbanzos en un bol, agregar el agua de a poco sin dejar de batir para no formar grumos, el aceite de oliva virgen extra y la sal. Debe quedar una masa lisa y líquida. Dejar reposar, tapada, durante media hora aproximadamente.

Precalentar el horno a 180° C y calentar las pizzeras aceitadas abundantemente.

Retirar y volcar la mezcla hasta que tenga 8 mm de espesor aunque esto va a gusto. Llevar al horno y cocinar hasta que esté firme y dorada, 25 a 30 minutos.

Servir una porción de farinata tibia con los tomates asados, el pesto, la rúcula y la mozzarella fresca.

Lambertips