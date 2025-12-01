Fainá o farinata casera y auténtica por Pedro Lambertini
El clásico rioplantense de la mano de @pedrolambertini, pero esta vez sugerido como componente de una entrada.
Lista de Ingredientes
harina de garbanzos: 175 gr
agua: 500 ml
sal: 5 gr
aceite de oliva virgen extra: 30 ml
tomillo / romero o nada: c/n
Preparación
Para la farinata colocar la harina de garbanzos en un bol, agregar el agua de a poco sin dejar de batir para no formar grumos, el aceite de oliva virgen extra y la sal. Debe quedar una masa lisa y líquida. Dejar reposar, tapada, durante media hora aproximadamente.
Precalentar el horno a 180° C y calentar las pizzeras aceitadas abundantemente.
Retirar y volcar la mezcla hasta que tenga 8 mm de espesor aunque esto va a gusto. Llevar al horno y cocinar hasta que esté firme y dorada, 25 a 30 minutos.
Servir una porción de farinata tibia con los tomates asados, el pesto, la rúcula y la mozzarella fresca.
Lambertips
- Yo uso poca harina de garbanzo porque me gusta suave no masacote que atora.
- Es importante que repose para que gane estructura porque recién hecha resulta gelatinosa.
- Calienten bien el molde antes ya que si ponen la mezcla en frío muy probablemente se pegue.
- Otra opción es hacerla en una sartén, calentándola bien previamente y luego cocinándola a fuego bajo como si fuera una tortilla, cuidando que no se queme.
- Si quieren hacerla rellena, agreguen una parte de mezcla sobre la base caliente, cocinan un rato para que haga base y los componentes no se hundan, le espolvorean lo que quieren (salteado de panceta ahumada y puerro, mas mozzarella estacionada rallada, por ejemplo), agregan más mezcla y terminan de cocinar.
Comentarios