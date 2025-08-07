Probemos con unos pancitos de ajo rellenos de queso
Ideales para las picadas o calmar antojos. La sugerencia es de @matias_alejandroal.
Probemos con unos pancitos de ajo rellenos de queso
Ideales para las picadas o calmar antojos. La sugerencia es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
harina 000: 380 gr
leche: 180 gr
levadura: 7 gr
azúcar: 1 cda.
sal: 10 gr
huevos: 2
manteca / mantequilla: 70 gr
muzzarella: c/n
PARA EL BRILLO: --
manteca / mantequilla derretida: 80 gr
ajo: 3 dientes
perejil fresco: c/n
Preparación
1. En un bol poner la harina y hacer una corona en el centro. Agregar levadura y azúcar en un costado. Añadir sal, leche tibia, un huevo batido y la mantequilla, blanda. Mezclar con una espátula y luego con las manos, hasta lograr una masa suave y lisa. Es importante no amasar en exceso. Dejar reposar la masa por al menos una hora, en un lugar cálido.
2. Desgasificar y dividir la masa en unas 16-18 porciones. Estirar con las manos cada porción de masa y rellenar con queso. Cerrar bien cada masa y ovillar para darle forma redonda.
3. Distribuir muy bien en un molde redondo y dejar leudar por 40 minutos. Pintar la superficie con huevo batido y hornear, en horno pre calentado, a 180º C por 18-20 minutos.
4. Mientras tanto mezclar la mantequilla con el ajo rallado y el perejil. Pintar los pancitos con la mantequilla y deja reposar unos minutos. Desmoldar y volver a pintar con la mantequilla.
5. Disfrutar inmediatamente y acompaña con alguna salsa.
Comentarios