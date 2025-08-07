SUSCRIBITE
20 min cronometro
Yo Como

Probemos con unos pancitos de ajo rellenos de queso

Ideales para las picadas o calmar antojos. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 000: 380 gr

leche: 180 gr

levadura: 7 gr

azúcar: 1 cda.

sal: 10 gr

huevos: 2

manteca / mantequilla: 70 gr

muzzarella: c/n

PARA EL BRILLO: --

manteca / mantequilla derretida: 80 gr

ajo: 3 dientes

perejil fresco: c/n

Preparación

1. En un bol poner la harina y hacer una corona en el centro. Agregar levadura y azúcar en un costado. Añadir sal, leche tibia, un huevo batido y la mantequilla, blanda. Mezclar con una espátula y luego con las manos, hasta lograr una masa suave y lisa. Es importante no amasar en exceso. Dejar reposar la masa por al menos una hora, en un lugar cálido.

2. Desgasificar y dividir la masa en unas 16-18 porciones. Estirar con las manos cada porción de masa y rellenar con queso. Cerrar bien cada masa y ovillar para darle forma redonda.

3. Distribuir muy bien en un molde redondo y dejar leudar por 40 minutos. Pintar la superficie con huevo batido y hornear, en horno pre calentado, a 180º C por 18-20 minutos.

4. Mientras tanto mezclar la mantequilla con el ajo rallado y el perejil. Pintar los pancitos con la mantequilla y deja reposar unos minutos. Desmoldar y volver a pintar con la mantequilla.

5. Disfrutar inmediatamente y acompaña con alguna salsa.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

panificación
Preparación

