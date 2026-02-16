Qué cocinar esta semana: menú día por día del 16 al 20 de febrero por el chef Roberto Montiel

Otra semana, esta vez bien cortita, pero siempre con el pensamiento latente de ¿qué comemos hoy? Como siempre nosotros te acercamos las recetas más simples, pero no por eso menos deliciosas, para que quedes como un rey o reina a la hora de servirle a tus comensales. Esta semana nos ayuda con las recetas el chef ejecutivo Roberto Montiel. Y la verdad que no hay excusas para no intentar, al menos, probar estos platos magistrales.

Roberto Montiel / Chef Ejecutivo – Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global.



Listado de compras

½ kilo acelgas

300 gr puré de papas

200 gr jamón cocido natural

¼ litro de leche

9 huevos

4 dientes de ajo

3 cebollas

2 cdas. aceite

perejil

400 gr arroz

4 salchichas parrilleras

2 tomates medianos

6 filetes de merluza

4 papas medianas

2 potes yogures naturales

300 gr almendras tostadas

25 gr manteca

½ litro de leche

4 cdas. azúcar

1 cdita. almidón de maíz

2 limones

250 gr apio

350 gr crema

1 litro de caldo de pollo

100 gr manteca

LUNES: Menestra de acelgas



Ingredientes (para 4 personas)

– ½ kilo de acelgas

– 300 gr puré de papas

– 100 gr jamón cocido natural

– ¼ litro de leche

– 2 huevos

– 2 dientes de ajo

– 1 cebolla

– 2 cdas. aceite

– perejil



Preparación

1. Limpiar las acelgas y cortar en juliana. Cocinarlas en abundante agua con sal.

2. Rehogar la cebolla y los dientes de ajo picados. Agregar el jamón cortado en tiras, las acelgas cocidas, una cucharada de perejil picado y cocinar por un minuto más.

3. Mezclar con el puré de papas la preparación anterior, poner en una fuente, luego verter los huevos batidos por encima y cocinar en horno precalentado hasta que la superficie tome color dorado.

MARTES: Arroz con salchicha parrillera y jamón



Ingredientes:

– 400 gr arroz

– 100 gr jamón cocido natural

– 4 salchichas parrilleras

– 1 cebolla mediana

– 2 tomates medianos

– 2 dientes de ajo

– 2 huevos



Preparación

1. En una olla cocinar la cebolla, el tomate y el ajo todo bien picado. Reducir el fuego y cocinar por 10 minutos. Agregar las salchichas cortadas en rodajas y cocinar por 10 minutos más.

2. Agregar el arroz a la olla con el jamón cortado en tiras finas. Rehogar unos minutos y verter agua hirviendo. Cocinar y salpimentar.

3. Transcurridos unos 10 minutos, reducir el fuego y agregar los huevos batidos al arroz. Revolver despacio para cocinar los huevos, terminar la cocción, retirar del fuego y dejar reposar tapado antes de servir.

MIÉRCOLES: Merluza a la parmentier



Ingredientes:

– 6 filetes de merluza

– 4 papas medianas

– 2 potes yogures naturales

– zumo de 1 limón



Preparación

1. Pelar las papas y cortar en rodajas finísimas, salpimentar. Salpimentar la merluza también.

2. Batir le yogur con el zumo de limón, salpimentar y batir hasta que quede en una preparación fina.

3. Colocar en una bandeja de horno una capa de rodajas de papas y por encima la merluza. Cubrir con la mitad de yogur y repetir la operación. Cocinar en horno medio por 25 minutos.

JUEVES: Crema franchipan



Ingredientes:

– 100 gr almendras tostadas

– 25 gr manteca

– ½ litro de leche

– 5 yemas de huevo

– 4 cdas. azúcar

– 1 cdita. almidón de maíz

– 1 limón



Preparación

1. Poner en una olla, la leche, el azúcar y la piel del limón (evitar la parte blanca de la piel) y cocinar por 5 minutos.

2. Retirar el limón. Batir las yemas de huevo. Verter la preparación sobre las yemas removiendo continuamente. Añadir el almidón disuelto en agua fría. Mezclar y cocinar a baño maría, sin dejar de revolver, hasta que la crema espese.

3. Fuera del baño maría agregar las almendras, la manteca pomada y unificar todo. Poner la crema en copas y dejar enfriar en la heladera hasta el momento de servir.

VIERNES: Vichysoisse de almendras



Ingredientes:

– 200 gr almendras peladas y molidas

– 250 gr de apio

– 350 gr crema

– 1 litro caldo de pollo

– 50 gr manteca



Preparación

1. Lavar, cortar y picar el apio.

2. En una sartén con la manteca, sofreír el apio picado. Agregar las almendras molidas. Rehogar todo por unos minutos, verter el caldo de pollo y cocinar por unos 20 minutos.

3. Una vez cocido todo, pasar por la licuadora y después por un colador. Añadir la crema, mezclar y rectificar la sal. Servir bien frío, con unas tostadas de pan con manteca.