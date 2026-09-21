Qué cocinar esta semana: menú día por día del 21 al 25 de septiembre por el chef Paco Almeida
Platos simples que hasta un principiante puede hacer. Los ingredientes no son difíciles de conseguir.
¡Bienvenida primavera! Una de las estaciones más lindas llegó al Hemisferio Sur. Brotes, flores, solcito y días más largos. Esta semana arrancamos con recetas fáciles de hacer e ingredientes que vamos a encontrar en todas partes. No hay nada difícil y por estos días quién nos hace la propuesta gastronómica es Paco Almeida (@chefpacoalmeida), chef y comunicador social, además de creador de contenidos. A tomar nota y cocinar rico.
Listado de compras
- 1 kg peceto
- 7 huevos
- 150 gr lomito ahumado
- 100 gr jamón
- 200 gr queso rallado
- 200 gr queso semiduro
- 100 gr queso tybo
- queso crema
- leche
- 500 gr papa
- 5 zapallitos
- 200 gr brócoli
- 100 gr tomates cherry
- 1 zanahoria
- 1 cebolla grande
- 3 cebollas de verdeo
- 1 morrón rojo
- 1 morrón verde
- albahaca
- perejil
- jugo de 1 limón
- 800 gr harina 000
- 500 gr harina leudante
- 1 kg fécula de mandioca
- maicena
- 10 gr levadura seca
- mostaza
- salsa de soja
- 250 gr manteca
- grasa
- aceite de oliva
- azúcar + sal + pimienta
LUNES: Escalopes con puré de papa y brócoli
Ingredientes
Para el aliño de la carne:
– 1 kg peceto
– 1 cda. mostaza
– 1 cda. salsa de soja
– jugo de 1 limón
Para los escalopes:
– 1 taza de leche
– 3 huevos
– ½ taza harina
– 1 puñado perejil picado
Para el puré:
– 500 gr papa cocida
– 200 gr brócoli cocido
– 100 gr queso rallado
– 4 cdas. aceite de oliva
– sal y pimienta
Preparación
1. Comenzar marinando la carne con limón, soja y mostaza. Formar la mezcla del escalope. Pasar la carne y freír en abundante aceite.
2. Para el puré: pisar bien la papa. Procesar el brócoli cocido con el aceite de oliva, la crema y el queso rallado. Integrar.
MARTES: Panes de tomate cherry y albahaca
Ingredientes (salen 8):
– 800 gr harina 000
– 600 gr agua
– 10 gr levadura seca
– 20 gr azúcar
– 10 gr sal
– 20 cc aceite de oliva
– 1 planta de albahaca
– 100 gr tomate cherry
Tips para la preparación
1. La masa debe quedar bien pegajosa y húmeda.
2. Leudar siempre fuera de heladera y hacer los pliegues cada 30 min. Repetir este proceso 3 o 4 veces.
3. Hornear a horno máximo, 250° C, horno precalentado, esto es clave para lograr una buena miga.
4. Agregar una fuente o recipiente con agua en el horno para que libere vapor, ayuda al crecimiento de los panes.
MIÉRCOLES: Tarta de zapallitos
Ingredientes
Para el relleno:
– 5 zapallitos
– 1 zanahoria
– 1 cebolla grande
– 1 morrón rojo
– 1 morrón verde
– 3 cebollas de verdeo
– 100 gr queso rallado
– 1 cda grande queso crema
Para el ligue:
– 3 huevos
– 1 cda sopera maicena disuelta en leche
Preparación
1. En una sartén saltear las cebollas, los morrones y el verdeo, salpimentar. Luego rallar los zapallitos y la zanahoria. Una vez listo mezclar todo y agregar el ligue, junto con el queso crema y el queso rallado.
2. Con la masa en la tartera, colocar el relleno y llevar a horno, pre calentado, a 180° C por 45 minutos. Una vez listo, dejar enfriar un poco y servir.
JUEVES: Mbeju relleno de lomito y queso
Ingredientes:
– 1 kg fécula de mandioca
– 250 gr manteca
– 200 gr queso semi duro
– 1cda. sal
– leche c/n
Para el relleno
– 150 gr lomito ahumado
– 100 gr queso tybo
Preparación
1. Realizar un arenado con la fécula, manteca, sal y queso rallado. Ir agregando leche de a poco.
2. Llevar esta preparación a una sartén bien caliente, hacer una base con la preparación y después de unos minutos rellenarlo con el lomito y el queso. Colocar nuevamente la preparación hasta cubrir bien la superficie.
3. Cocinar unos 6/7 minutos por lado.
VIERNES: Tortas fritas rellenas de jamón y queso
Ingredientes:
– 500 gr harina leudante
– 1 cda sopera grasa
– 200 cc agua
– 1 huevo
– ½ cda. sal
– 1 cda. azúcar
– 100 gr queso
– 100 gr jamón
Preparación
1. A la harina leudante se le suma el huevo, sal, azúcar, grasa y de a poco incorporar agua. Amasar muy bien hasta formar una masa lisa. Dejar reposar por 15 minutos. Luego de ese tiempo, estirar hasta lograr una masa que mida 1cm aproximadamente.
2. Ahora con la ayuda de un cortante hacer las tapitas, rellenar con jamón y queso. Se puede presionar los bordes con un tenedor. Se colocan en aceite caliente y se retiran cuando estén doradas.
- Opcional: se puede agregar azúcar por encima cuando estén calientes.
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