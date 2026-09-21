Estacionamientos subterráneos en Neuquén: en febrero estará terminado uno de los niveles

Una parte de los 800 estacionamientos bajo tierra que se están construyendo en el Acceso Norte, estarán listos en febrero, adelantó esta semana el secretario de Infraestructura y Obras, Alejandro Nicola.



La obra completa, prevé el desarrollo de varios restaurantes y patios de comida, denominados el “polo gastronómico”, con fecha de corte de cintas para a fines de 2027 , pero antes, “se puede implementar la parte inferior”, dijo el funcionario



Fue en declaraciones radiales a radio Unco- Calf. El funcionario explicó que la habilitación de una primera parte de los estacionamientos “es muy probable que sea en febrero” debido a lo avanzado que estaban las bases del complejo privado.



“Luego a fin del año próximo, viene la implementación del polo (gastronómico) y lo que falta de estacionamientos”, aclaró.

El polo gastronómico y estacionamientos subterráneos están en ejecución en el Acceso Norte (foto Oscar Livera)



El complejo, ubicado entre las calles Antártida Argentina, Salta y la salida de la diagonal 9 de Julio es el único desarrollo que se realiza mediante la modalidad de ejecución a costa del inversor, a cambio de la explotación futura de los 800 estacionamientos en dos niveles bajo tierra.



La concesión se fijó por 30 años, al cabo de los cuales, toda la infraestructura quedará para administración de la ciudad. A partir de esta primera operatoria se preveía concesionar otros espacios soterrados para lograr estacionamientos bajo espacios verdes, como un área del Parque Central, la plaza Constituyentes Neuquinos y una zona ubicada al final de la diagonal España, todos en el área centro.

Los ingresos a los estacionamientos subterráneos serán por Salta y 9 de julio (foto Oscar Livera)



La única concesión activa con esta modalidad es la del Acceso Norte, donde además se deberá recuperar el espacio verde en cuatro de las casi siete hectáreas donde estaban la plaza de la Diversidad, el espacio de las Mujeres y la histórica rotonda en homenaje al primer intendente Ángel Dalla Vallentina.