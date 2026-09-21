Mucho viento, lluvia y nevadas en la cordillera del 21 al 25 de septiembre: cómo inicia la primavera 2026 en Neuquén y Río Negro
Este lunes 21 de septiembre empieza oficialmente la primavera, pero la atmósfera en el norte patagónico muestra su cara más inestable. Mientras el centro y este de Río Negro soportan una alerta por vientos con ráfagas que rozan los 100 km/h, la cordillera recibirá la nueva estación cubierta de nieve. Conocé el reporte extendido.
El cambio de estación no traerá calma al territorio patagónico. La primera semana de la primavera 2026 estará marcada por un fuerte temporal de viento en los valles y la costa, en simultáneo con el ingreso de un frente frío y húmedo que descargará precipitaciones sostenidas sobre la franja cordillerana de Neuquén y Río Negro.
Mirá el pronóstico semanal desde este 21 al 25 de septiembre en el norte de la Patagonia. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Viento y máximas de hasta 23ºC en el Alto Valle: qué dice el pronóstico semanal
En Neuquén Capital, Cipolletti, General Roca y el Alto Valle en general la primavera inicia con cielo nublado y ráfagas, pero promete un rápido repunte térmico hacia la mitad de la semana:
- Lunes y martes: la jornada de hoy presentará máximas de 15°C con ráfagas molestas que alcanzarán los 69 km/h en Neuquén y hasta 78 km/h en Roca. El martes el viento dará una breve tregua, con marcas de hasta 18°C.
- Miércoles y jueves: el termómetro dará un salto primaveral alcanzando los 23°C de máxima. Sin embargo, la inestabilidad retorna el jueves con vientos fuertes y ráfagas cercanas a los 78 km/h.
- Viernes: cierra la semana hábil manteniendo marcas agradables de 22°C y nubosidad variable.
Nevadas, lluvias y bajas temperaturas en la cordillera: cómo estará la semana en Neuquén y Río Negro
En las ciudades turísticas de los Andes, el calendario marca la primavera pero el clima impone condiciones netamente invernales:
- Bariloche y Villa La Angostura: la semana completa estará dominada por lluvias, nevadas y temperaturas mínimas bajo cero. Entre hoy y el miércoles, las máximas apenas rozarán los 6°C. A la nieve se le sumará el viento, con ráfagas de hasta 78 km/h previstas para el miércoles.
- San Martín de los Andes: replica el panorama gélido con mínimas de -2°C. El peor momento del temporal se espera para el miércoles, combinando nevadas con ráfagas violentas de hasta 87 km/h.
Alerta por vientos en la costa de Río Negro: cómo estará en el Valle Medio
El contraste geográfico más extremo de la región se vivirá en el centro y este rionegrino, junto con el norte neuquino:
- Viedma (Alerta por viento): la capital rionegrina se lleva la peor parte este lunes. Rige alerta por vientos severos con ráfagas extremas que tocarán los 97 km/h, acompañadas de lluvias. Hacia el jueves, la temperatura trepará hasta los 22°C.
- Valle Medio (Choele Choel): inicia la semana acorralado por el viento (ráfagas de 87 km/h), pero se convertirá en el horno de la región: el jueves registrará la marca más alta del mapa con 25°C de máxima.
- Norte Neuquino (Chos Malal): atravesará una semana inestable, combinando temperaturas templadas (entre 13°C y 17°C) con probables precipitaciones y vientos constantes de hasta 69 km/h.
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