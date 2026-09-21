Mucho viento, lluvia y nevadas en la cordillera del 21 al 25 de septiembre: cómo inicia la primavera 2026 en Neuquén y Río Negro

El cambio de estación no traerá calma al territorio patagónico. La primera semana de la primavera 2026 estará marcada por un fuerte temporal de viento en los valles y la costa, en simultáneo con el ingreso de un frente frío y húmedo que descargará precipitaciones sostenidas sobre la franja cordillerana de Neuquén y Río Negro.

Mirá el pronóstico semanal desde este 21 al 25 de septiembre en el norte de la Patagonia. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Viento y máximas de hasta 23ºC en el Alto Valle: qué dice el pronóstico semanal

En Neuquén Capital, Cipolletti, General Roca y el Alto Valle en general la primavera inicia con cielo nublado y ráfagas, pero promete un rápido repunte térmico hacia la mitad de la semana:

Lunes y martes: la jornada de hoy presentará máximas de 15°C con ráfagas molestas que alcanzarán los 69 km/h en Neuquén y hasta 78 km/h en Roca . El martes el viento dará una breve tregua, con marcas de hasta 18°C.

la jornada de hoy presentará máximas de con ráfagas molestas que alcanzarán los y hasta . El martes el viento dará una breve tregua, con marcas de hasta 18°C. Miércoles y jueves: el termómetro dará un salto primaveral alcanzando los 23°C de máxima . Sin embargo, la inestabilidad retorna el jueves con vientos fuertes y ráfagas cercanas a los 78 km/h .

el termómetro dará un salto primaveral alcanzando los . Sin embargo, la inestabilidad retorna el jueves con . Viernes: cierra la semana hábil manteniendo marcas agradables de 22°C y nubosidad variable.

Nevadas, lluvias y bajas temperaturas en la cordillera: cómo estará la semana en Neuquén y Río Negro

En las ciudades turísticas de los Andes, el calendario marca la primavera pero el clima impone condiciones netamente invernales:

Bariloche y Villa La Angostura: la semana completa estará dominada por lluvias, nevadas y temperaturas mínimas bajo cero . Entre hoy y el miércoles, las máximas apenas rozarán los 6°C . A la nieve se le sumará el viento, con ráfagas de hasta 78 km/h previstas para el miércoles .

la semana completa estará dominada por . Entre hoy y el miércoles, las máximas apenas rozarán los . A la nieve se le sumará el viento, con . San Martín de los Andes: replica el panorama gélido con mínimas de -2°C. El peor momento del temporal se espera para el miércoles, combinando nevadas con ráfagas violentas de hasta 87 km/h.

Alerta por vientos en la costa de Río Negro: cómo estará en el Valle Medio

El contraste geográfico más extremo de la región se vivirá en el centro y este rionegrino, junto con el norte neuquino: