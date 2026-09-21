Tiene 16 horas de autonomía y funciona como un corazón artificial: la tecnología de vanguardia que sumó una clínica de Neuquén

la clínica de Neuquén que sumó un equipamiento único en el país. (Gentileza)).

La Clínica Pasteur incorporó un nuevo sistema de asistencia cardíaca y respiratoria ECMO. Completa así una dotación de tres dispositivos y amplía la capacidad de atención en pacientes con fallas graves del corazón o los pulmones. “Es un equipo de última generación y, según tenemos entendido, el primero de estas características instalado en el interior del país”, explicó Fernando Barbosa, cirujano cardiovascular de la institución.

La adquisición permitirá reforzar la respuesta ante cuadros críticos que, hasta ahora, podían requerir una derivación inmediata hacia Buenos Aires. El equipo también podrá utilizarse para asistir a pacientes durante traslados de alta complejidad desde localidades alejadas.

Se trata de un sistema Lifemotion ECMO portátil, apto para funcionar junto a la cama del paciente o durante un traslado en ambulancia, helicóptero o avión. Según Barbosa, cuenta con una autonomía de hasta 16 horas, lo que facilitará las derivaciones prolongadas sin interrumpir el soporte vital.

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El dispositivo puede utilizarse como ECMO venoarterial, brindando asistencia tanto al corazón como a los pulmones. También permite ofrecer soporte ante una falla respiratoria grave y, mediante una configuración específica, actuar con una función similar a la de un corazón artificial.

La portabilidad del sistema abre una alternativa para pacientes ubicados lejos de los centros de referencia. “La idea es que podamos ir a buscar a los pacientes si hace falta”, señaló Barbosa. De esta manera, el equipo médico podrá iniciar la asistencia en el lugar y mantenerla durante el traslado.

Esta posibilidad adquiere especial importancia en una región donde las distancias y las condiciones geográficas pueden prolongar las derivaciones. El nuevo dispositivo permitirá organizar operativos terrestres o aéreos y acortar los tiempos de respuesta en situaciones donde cada hora resulta determinante.

Entre los posibles escenarios de uso, Barbosa mencionó los cuadros graves de hantavirus, influenza, asma fatal y otras insuficiencias respiratorias severas. En estos casos, el ECMO puede reemplazar temporalmente la función pulmonar cuando la ventilación mecánica convencional no alcanza.

“Cualquier paciente con hantavirus que no logra oxigenar la sangre puede necesitar un ECMO. En esos casos, el equipo funciona como un pulmón artificial”, explicó el cirujano. Y resaltó: “La posibilidad de ir a buscar a esos pacientes a zonas remotas puede hacer una diferencia enorme”.

En ese contexto, la Clínica Pasteur prevé organizar durante noviembre jornadas sobre hantavirus en Bariloche y San Martín de los Andes. La iniciativa apunta a fortalecer la preparación de los equipos sanitarios ante casos graves que requieran asistencia extracorpórea.

La puesta en marcha del sistema incluye, además, una etapa de capacitación destinada a profesionales de cirugía cardiovascular, cardiología, terapia intensiva y enfermería. La formación inicial está a cargo de Cardiopac, la empresa argentina que importa el dispositivo.

Capacitan al personal de la Clínica Pasteur. (Gentileza).

Qué es un ECMO

ECMO es la sigla en inglés de oxigenación por membrana extracorpórea. El sistema extrae la sangre del organismo, elimina el dióxido de carbono, incorpora oxígeno y la devuelve al paciente, reemplazando o complementando temporalmente la función de los pulmones, del corazón o de ambos.

No constituye una cura en sí misma, sino un soporte vital para personas en estado crítico. Su objetivo es ganar tiempo mientras los órganos se recuperan, actúa el tratamiento indicado o se organiza una intervención definitiva.

Con esta incorporación, la Clínica Pasteur dispone de tres sistemas ECMO (uno fijo y dos móviles). La nueva dotación permitirá combinar la atención dentro de la institución con la posibilidad de trasladar el soporte hacia otros puntos de la región. “Nos permite acercar una posibilidad de vida a pacientes que no tenían esa alternativa tan cerca”, sostuvo Barbosa.