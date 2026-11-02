La repavimentación de las rutas 6 y 8 alcanza el 80%: obra que conecta el Alto Valle con la Región Sur, clave para Vaca Muerta y el turismo

La repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8 de Río Negro alcanza el 80% de avance, según informó el Gobierno provincial. Los trabajos comenzaron en mayo de 2025 y abarcan unos 180 kilómetros que conectan el Alto Valle con la Región Sur, en un corredor clave para la producción, el turismo y el desarrollo energético y minero.

La obra busca mejorar las condiciones de circulación en dos trazas estratégicas para la provincia. En septiembre, durante una recorrida por los trabajos, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de la intervención y aseguró que “van a transformarse en las mejores rutas de Río Negro”.

Un trayecto clave en el turismo, la producción minera y la explotación hidrocarburífera. Foto: archivo.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, anunció la instalación de un puesto fijo de control de cargas antes del puente de Paso Córdoba. Se tratará de una balanza permanente destinada a fiscalizar el peso de los camiones que circulen por el corredor. «Eso nos va a evitar que se rompa lo que estamos haciendo», explicó.

En paralelo, la Provincia publicó en el Boletín Oficial nuevas redeterminaciones de precios para los dos contratos de obra. Los ajustes suman más de $123 millones y elevan el monto actualizado de ambos contratos a $47.710 millones.

Las obras en las rutas 6 y 8: avances por tramo

Los trabajos incluyen la repavimentación de las rutas, la colocación de nueva señalización, la instalación de iluminación y la reparación de alcantarillas. También se renuevan los alambrados y se pavimentan banquinas en algunos sectores. La obra abarca unos 185 kilómetros entre las rutas 6 y 8, en una conexión importante para el tránsito entre el Alto Valle y la Región Sur.

La Ruta Provincial 6 tiene un papel clave para el transporte de arena silícea hacia Vaca Muerta. Durante la licitación de la obra, el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, informó que desde las canteras ubicadas en la margen sur del río Negro se trasladaban alrededor de 300 bateas por día hacia el yacimiento. El funcionario advirtió que ese movimiento podía duplicarse los próximos años y remarcó la necesidad de reconstruir la calzada y controlar el peso de los camiones para preservar el pavimento.

En cuanto al avance, los porcentajes informados para cada sector muestran una evolución diferente. El tramo de la Ruta Provincial 6 comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 68 y La Esperanza registra un avance del 77%. En tanto, el sector que va desde la Ruta Nacional 22 hasta la Ruta Provincial 68 alcanza el 56%.

Para sostener la continuidad de la obra, en junio el Gobierno provincial anunció además financiamiento adicional de US$20 millones de la CAF, con el objetivo de completar las tareas hacia fines de 2026. Una vez terminadas, las intervenciones permitirán mejorar la transitabilidad de estos corredores y reforzar su función en la conexión de las regiones productivas de la provincia.

Repavimentación de las rutas 6 y 8: los contratos superan los $47.710 millones

Las obras iniciaron en mayo del 2025. Foto: Gobierno de Río Negro.

Los contratos de repavimentación de las rutas 6 y 8 tuvieron sucesivas actualizaciones desde sus adjudicaciones originales, a fines de diciembre de 2024. Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, los montos iniciales se modificaron mediante una primera adenda y luego recibieron nuevas redeterminaciones de precios, un mecanismo que permite ajustar los valores contractuales ante las variaciones de los costos que inciden en la ejecución de la obra.

El contrato de CN Sapag S.A., correspondiente al tramo de la Ruta Provincial 6 entre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 68, se adjudicó inicialmente por $14.974 millones (unos US$14,2 millones). Después de una primera adenda, el monto pasó a $22.418 millones (US$21,3 millones). Con las últimas redeterminaciones de precios, que sumaron $46 millones, el contrato quedó en $22.464.147.607,71 (US$21,3 millones).

Por su parte, el contrato de Centro Construcciones S.A., que comprende el tramo de la Ruta Provincial 6 desde la Ruta Provincial 68 hasta La Esperanza y parte de la Ruta Provincial 8, tuvo una adjudicación inicial de $16.810 millones (US$16 millones). Tras la primera adenda, el monto se elevó a $25.168 millones (US$23,9 millones). Las últimas actualizaciones incorporaron otros $77,3 millones, por lo que el valor vigente asciende a $25.246.141.876,67 (US$24 millones).

De esta manera, los dos contratos pasaron de un monto inicial conjunto de $31.784 millones (US$30,2 millones) a $47.710.289.484,38 (US$45,3 millones) con las redeterminaciones más recientes.