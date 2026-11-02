Luego de la doble visita de Javier Milei a Neuquén, Rolando Figueroa se reúne con Luis Caputo y Diego Santilli para sellar acuerdos

La cercanía entre la Casa Rosada y la provincia de Neuquén sumará este lunes un capítulo decisivo en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el raid del presidente Javier Milei por la provincia durante octubre, donde desembarcó en dos oportunidades en apenas doce días, el gobernador Rolando Figueroa mantendrá una reunión clave a las 14 en el Ministerio de Economía para suscribir convenios bilaterales junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de Hacienda, Luis Caputo.

El encuentro convierte las coincidencias discursivas y las fotos políticas de las últimas semanas en acuerdos institucionales, en la antesala del viaje que el Presidente emprenderá el martes rumbo a España para la Cumbre Iberoamericana.

Del boom petrolero en Vaca Muerta al templo evangélico: las visitas de Javier Milei a Neuquén

El desembarco de Figueroa en el Palacio de Hacienda ocurre tras las dos visitas relámpago que realizó Milei a suelo neuquino durante octubre, acompañados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el propio Santilli.

El paso del jefe de Estado por la provincia dejó dos señales claras sobre el rol central que asigna el Ejecutivo nacional al norte de la Patagonia:

El aval al RIGI y Vaca Muerta (AOG Patagonia): en el marco de la exposición petrolera, Javier Milei destacó que Neuquén superó los 670.000 barriles diarios de petróleo en agosto de 2026 y ponderó la eliminación del barril criollo mediante el Decreto 70/23. Allí celebró que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya acumula más de US$ 210.000 millones en anuncios, con un 45% destinado de forma exclusiva a proyectos de hidrocarburos.



en el marco de la exposición petrolera, Javier Milei destacó que Neuquén superó los en agosto de 2026 y ponderó la eliminación del barril criollo mediante el Decreto 70/23. Allí celebró que el ya acumula más de en anuncios, con un 45% destinado de forma exclusiva a proyectos de hidrocarburos. El respaldo a Nadia Márquez («Jesús es Rey»): Solo doce días después, el mandatario regresó a la capital provincial para inaugurar el nuevo auditorio de la iglesia evangélica liderada por la senadora libertaria Nadia Márquez. En ese escenario, Milei contrapuso su modelo con el populismo —al que comparó con las tentaciones de Satanás a Jesús en el desierto— y ratificó el rumbo de la desinflación y el ajuste fiscal de cara al calendario electoral 2027.

La firma en Economía y la agenda antes de volar a Madrid

La firma de convenios entre Rolando Figueroa, Santilli y Caputo encabezará el tramo de gestión de una semana marcada además por la diplomacia y la logística religiosa previa a la visita del papa León XIV.

El cronograma oficial de actividades para el arranque de la semana contempla:

Lunes 14:00 hs (Economía): firma de convenios entre el gobernador Rolando Figueroa , Diego Santilli y Luis Caputo .



firma de convenios entre el gobernador , y . Lunes 17:00 hs (Palacio San Martín): reunión de coordinación por la avanzada técnica del papa León XIV .



reunión de coordinación por la avanzada técnica del papa . Lunes 19:45 hs (CABA): Milei recibe el premio «Gratitud» durante la Noche de Celebración por Israel organizada por la Coalición Latina por Israel.



Milei recibe el premio «Gratitud» durante la Noche de Celebración por Israel organizada por la Coalición Latina por Israel. Martes 09:10 hs (UIA): exposición de Luis Caputo en la 32.ª Conferencia Industrial.



exposición de Luis Caputo en la 32.ª Conferencia Industrial. Martes 13:00 hs (Casa Rosada): reunión de la Mesa Política del oficialismo.



reunión de la del oficialismo. Martes 23:00 hs (Ezeiza): Milei viaja a Madrid junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno para participar de la Cumbre Iberoamericana.



Milei viaja a Madrid junto a Karina Milei y el canciller para participar de la Cumbre Iberoamericana. Jueves 09:00 hs (Energía): disertación del ministro Federico Sturzenegger en el 8.º Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina.

Vaca Muerta como ancla macroeconómica

La consolidación del canal directo entre la Casa Rosada y el gobierno neuquino responde a la necesidad del Gabinete nacional de sostener la balanza energética positiva. Durante su paso por la AOG, Milei remarcó que el crecimiento productivo de la provincia permitió sostener la estabilidad cambiaria y la compra de reservas sin recurrir a devaluaciones.

Con la meta fijada en alcanzar el millón de barriles diarios, la firma de convenios de este lunes busca agilizar las obras de infraestructura, las transferencias de partidas y los esquemas de inversión necesarios para que la producción hidrocarburífera neuquina siga funcionando como el principal motor de divisas del país.