Qué cocinarán los chefs el próximo finde en el Festival Yo Como

Mejor entorno natural y productivo no puede tener el Festival Yo Como a realizarse este 29 y 30 de noviembre, en Roca.

Cocinar al ritmo del territorio: de eso se trata el propósito de los profesionales de la gastronomía de la región convocados a protagonizar el Festival Yo Como que organizó Diario Río Negro para este 29 y 30 de noviembre en la bodega Humberto Canale, en Roca.

De este modo, aceptado del convite, cada uno de los cocineros y cocineras traerá al evento su mirada creativa sobre la región de la que viene; será así como los paisajes de la cordillera, el mar, la estepa y los valles de Río Negro y Neuquén se unirán en combinaciones sorprendentes. Esa es la idea y el desafío de este festival.

Identidad gastronómica, memoria cultural, respeto por el entorno, elección de insumos locales y de estación convergerán en platos únicos que el público podrá tomar nota, degustar y compartir en un evento donde el arte y la música serán también ingredientes principales.

Las masterclass, un clásico de los encuentros gastronómicos.





¿Qué van a cocinar las duplas de las masterclass?

Simón Lochbaum , de Cipolletti, y la pastelera Yvonne Pernavas , de Chos Malal, van a preparar un plato dulce y otro salado. Para lo salado van a utilizar alcauciles del Alto Valle (de paso enseñarán la técnica para limpiarlos). Acordaron hacer una ensalada con nueces, queso duro de cabra con un aderezo a base de puré de berenjenas quemadas. Una torta húmeda de chocolate gluten free y un helado de sambayón con frutas de estación maceradas en vino tinto.

Escenario principal, el sábado 29, a las 16 .





Escenario principal, el sábado 29, a las 17:30 .





Escenario principal, el sábado, a las 19 .





, “Alimentos de temporada: cómo aprovechar los productos de estación”. . Cinthia Alimento Consciente , de Roca, compartirá “recetas naturales para celebrar”: crackers de semillas con horma de queso de almendras y un ceviche de gírgolas. Su par, la pastelera y cocinera María José Marini , de Viedma, y que también trabaja en Las Grutas, eligió hacer “profiteroles del Golgo Azul” (masa choux, rellena de langostinos salteados al ajillo, merken y pimentón ahumado) y crostatta del Puerto (masa fina de manteca, avellanas, berenjenas ahumadas (babaganush) y escabeche de calamares).

Escenario principal, domingo 30 a las 15 .





Escenario principal, domingo a las 16:30 .





Montiel presentará dos momentos. Uno, la abstracción: monocromo de cous cous y mar (calamaretis/cordero/sepia/ salmón/atún rojo). Y otro, la mineralidad: mollejas de corazón dragoniantes y aciduladas (crujiente de limón/ clorofila/ papa / tuétano ahumado/ mermelada aciduladas/ fruta del dragón).

Por su parte, Ramírez adelantó: “haré la receta con la que gané el Plato de Oro en BALC, “Cordillera Secreta”: cordero relleno de morillas y langostinos, fondo oscuro con cacao, pana cotta de queso azul, lechuga del minero y una “nube de ciprés”“.

Y para el momento dulce eligió una sableé de hongos de pino, namelaka de chocolate al %70, cremoso ahumado, tierra de nogal y merken y néctar de frambuesas y manzanilla.

Escenario principal, a las 18 .





El festival ya está servido. Pasen y degusten.