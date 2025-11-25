¡Atención! Se reprograma el Festival Yo Como en Roca: será el 6 y 7 de diciembre en la bodega Humberto Canale

El Festival Yo Como anuncia oficialmente su reprogramación: el evento gastronómico más importante de la Patagonia se llevará a cabo los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre, manteniendo la misma propuesta de chefs, artistas, productores y actividades que estaban previstas para la fecha original.

Desde la organización se confirma que todas las personas que ya compraron sus entradas podrán utilizarlas en la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún cambio, y quienes accedieron al beneficio 2×1 de Club Río Negro lo conservarán de igual manera. Quienes deseen la devolución de las entradas podrán gestionarlo enviando un mail a facturacion@rionegro.com.ar

Los socios Club tienen 2×1 en entradas.-

El encuentro seguirá desarrollándose en la histórica Bodega Humberto Canale, que volverá a convertirse en el epicentro gastronómico regional desde el mediodía hasta la medianoche.

Festival Yo Como 2025: La programación se mantiene completa

La grilla original se sostiene sin modificaciones. Participarán Ximena Sáenz, Paco Almeida, Antonella Arboscelli, Mauricio Couly, Yvonne Pervanas, Simón Lochbaum, Juan Izaguirre, Cinthia Zetone, María José Marini, Hernán Di Giacomo, Carolina Aravena, Roberto Montiel, Aníbal Ramírez y Facundo Milanessi, entre otros chefs y referentes de la cocina local. Las clases magistrales, demostraciones y propuestas culinarias se mantienen según lo previsto, guiadas por los ejes temporada, producto y creatividad.

El espacio de El Mercado también conserva su programación completa: productores y emprendedores ofrecerán hongos frescos, mieles, aceites de oliva, frutos secos, escabeches, dulces, garrapiñadas, alfajores, snacks, salsas, gin, vermut y una amplia variedad de alimentos elaborados en la región. Además, continúan en pie las charlas y degustaciones programadas.

Asimismo, seguirá vigente la presencia de Punto Río Negro y las minicharlas del INTA, con contenidos sobre variedades de frutas, tipos de miel, cultivos de gírgolas, manejo sustentable de viñedos y suelos del valle.

La propuesta artística también mantiene su agenda prevista con Loli Molina y Rock FCP

La reprogramación no modificará la grilla cultural con las presentaciones de Rock FCP con “Té para cuatro”, un homenaje a Spinetta, Charly García, Fito Páez y Gustavo Cerati y Loli Molina, una de las voces argentinas más destacadas del momento. Como siempre, habrá intervenciones artísticas a lo largo de las dos jornadas.

La grilla con horarios y actividades será publicada muy pronto en todas nuestras plataformas.

Yo Como con nueva fecha: cómo sacar tus entradas

Las entradas continúan disponibles en miticket.rionegro.com.ar, con beneficio 2×1 para suscriptores de Club Río Negro. ¿Todavía no sos Club? suscribite acá.

Quienes ya compraron su ticket no deben realizar ningún trámite: la entrada sigue siendo válida para el 6 y 7 de diciembre. La devolución puede solicitarse al mail facturacion@rionegro.com.ar

Organiza: Diario Río Negro

Invita: Bodega Humberto Canale

Main Sponsor: Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Acompañan: Gobierno de la Provincia de Río Negro, Banco ICBC, Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, Instalaciones Comerciales, Callieri, Grym, Municipalidad de Cutral Co, Catedral Alta Patagonia, Casablanca Restaurante, Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, Pollolín, Nippon Car, Roca Refrescos Rocagua, Aspa, Sancor Seguros, Club Río Negro y Río Negro Radio.