Que nunca falte una suculenta torre de panqueques en las Fiestas de Fin de Año

Lista de Ingredientes PARA LOS PANQUEQUES: -- harina 0000: 150 gr huevos: 3 sal: 1 cdita. leche: 400 cc manteca: 25 gr PARA EL RELLENO: -- queso crema: 200 gr mayonesa: 200 gr zanahoria rallada: c/n tomates: c/n lechuga: c/n aceitunas: c/n jamón cocido: c/n morrón asado: c/n queso en fetas: c/n

Preparación

Para los panqueques, colocar en un bol el harina, los huevos, integrar y agregar la sal y de a poco la leche, por último la manteca derretida. Si queda algún grumo se pude mixear. Llevar a la heladera por 30 minutos y luego cocinar los panqueques como cada uno los sepa hacer.

Para el armado, mezclar el queso crema con la mayonesa y sobre la fuente de presentación intercalar los panqueques y el relleno elegido, es importante para que no se nos mueva. Untar cada tanto sobre alguno de estos ingredientes con la mezcla de mayonesa.