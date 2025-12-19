SUSCRIBITE
Yo Como

Que nunca falte una suculenta torre de panqueques en las Fiestas de Fin de Año

Una de las elaboraciones más frescas que podemos repetir, no sólo en esta época, sino que durante todo el verano. La sugerencia es de @cocinasinspiradas.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LOS PANQUEQUES: --

harina 0000: 150 gr

huevos: 3

sal: 1 cdita.

leche: 400 cc

manteca: 25 gr

PARA EL RELLENO: --

queso crema: 200 gr

mayonesa: 200 gr

zanahoria rallada: c/n

tomates: c/n

lechuga: c/n

aceitunas: c/n

jamón cocido: c/n

morrón asado: c/n

queso en fetas: c/n

Preparación

Para los panqueques, colocar en un bol el harina, los huevos, integrar y agregar la sal y de a poco la leche, por último la manteca derretida. Si queda algún grumo se pude mixear. Llevar a la heladera por 30 minutos y luego cocinar los panqueques como cada uno los sepa hacer.

Para el armado, mezclar el queso crema con la mayonesa y sobre la fuente de presentación intercalar los panqueques y el relleno elegido, es importante para que no se nos mueva. Untar cada tanto sobre alguno de estos ingredientes con la mezcla de mayonesa.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Fiestas de Fin de Año

Gastronomía

Torre de panqueques

Preparación

