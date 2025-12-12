SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

En 3 simples pasos: cómo hacer pollo toné, un clásico reversionado para las Fiestas

@chefpacoalmeida nos sugiere una receta económica y muy fácil de hacer para estas Fiestas.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

pechugas de pollo: 3

caldo de cocción: c/n

atún: 1 lata

aceitunas: 50 gr

pepinillos tipo pickles: 3

crema de leche: 50 cc

mayonesa: 100 gr

Preparación

1. Hervir las pechugas en agua con caldo, laurel y pimienta. Una vez cocidas dejar enfriar dentro del caldo.

2. Para la clásica salsa vamos a mixear el atún, la crema, la mayonesa, las aceitunas, los pepinillos y un poquito de caldo para aligerar la preparación.

3. Emplatar con el pollo cortado en laminas finas, con la salsa y decoramos con aceitunas rellenas.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Fiestas de Fin de Año

Gastronomía

vitel toné

Preparación

