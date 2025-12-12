En 3 simples pasos: cómo hacer pollo toné, un clásico reversionado para las Fiestas
@chefpacoalmeida nos sugiere una receta económica y muy fácil de hacer para estas Fiestas.
Lista de Ingredientes
pechugas de pollo: 3
caldo de cocción: c/n
atún: 1 lata
aceitunas: 50 gr
pepinillos tipo pickles: 3
crema de leche: 50 cc
mayonesa: 100 gr
Preparación
1. Hervir las pechugas en agua con caldo, laurel y pimienta. Una vez cocidas dejar enfriar dentro del caldo.
2. Para la clásica salsa vamos a mixear el atún, la crema, la mayonesa, las aceitunas, los pepinillos y un poquito de caldo para aligerar la preparación.
3. Emplatar con el pollo cortado en laminas finas, con la salsa y decoramos con aceitunas rellenas.
Comentarios