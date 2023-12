Roca: los espumantes más artesanales los elabora Carlos Tronelli, en esta pequeña bodega

En Roca existe una bodega con más de 100 años de vida que pertenece a Carlos Tronelli. Tres generaciones y la esperanza de una cuarta para que este emprendimiento familiar perdure en el tiempo. Ubicada en una zona casi de privilegio, por la fertilidad de sus tierras, esta bodega convive con loteos y expansión urbana, que crece a pasos agigantados, a minutos del centro de Roca.

“Soy la tercera generación que está al frente de la bodega Humberto Tronelli. Tenemos producción de espumantes y varietales de distinto tipo: Merlot, Cabernet franc, Malbec -que es nuestro caballito de batalla- y Torrontés en lo que es la línea de blancos”, comentó Carlos Tronelli, el dueño de la bodega.

Carlos Tronelli en una de sus chacras durante la época de invierno.



“En vinos son 8 o 9 variedades que tenemos y 4 variedades de espumantes entre blanco, rosado, dulce e intermedio. La producción que hacemos es algo chico, más o menos 100 mil litros anuales. Hace 20 años atrás se trabajaba 10 veces más, pero como todo en Argentina achicás o desaparecés. La cantidad no te sirve. Yo trabajaba por mes lo que trabajo ahora por año. No tenés incentivos como para agrandar tu producción, no hay gente para trabajar”, dijo.

La realidad es achicar. Todo lo que eran las grandes bodegas de Río Negro desaparecieron, quedamos las bodegas chicas de antes que pasamos a ser las bodegas grande de ahora, salvo alguna que otra en particular”. Carlos Tronelli, productor y dueño de bodega Tronelli.

Bodega Humberto Tronelli es una empresa chica, familiar, de producción limitada. Con 4 hectáreas en Roca y 20 en la zona de Guerrico. “Producimos la uva, el vino y se vende. Hago todo el proceso. Yo trabajo la chacra, riego, sigo con la bodega organizando el trabajo o nos turnamos con la persona que trabaja conmigo. De vez en cuando viene alguien más a ayudarnos”, explicó.





“Hace unos 15 años atrás tuvimos que reconvertirnos para poder seguir. La producción es todo varietales. Fue una etapa dura, porque intervís y gastás sin estar sacando producción. Etapa difícil, con heladas de por medio. Ahora estamos empezando a cosechar. El año pasado tuvimos una helada complicada. En mi caso quedé con un 23% de la producción normal. Siempre trato de venir con buen stock, pero no fue lo mismo. En este momento trabajás porque tenés producción propia, pero si tenés que salir a comprar la uva tenés que manejarte con precios mucho más altos y es imposible”, comentó.

La comercialización de estos vinos y espumantes es en el mercado local y algo en lo provincial. “Tengo clientes a los que les mando por transporte. Antes de la pandemia salía a vender en la provincia, recorría hasta Neuquén capital y alrededores. El hecho de haber parado un año no me animaron a volver a empezar esos recorridos”.

Son 24 has, entre Roca y Guerrico, las que producen la uva de mesa.



Actualmente la venta es solo local a particulares en la bodega que “es de alguna manera el fuerte. Tenemos vinos comunes, de mesa únicamente varietales o los llamados genéricos”, concluyó el productor.

