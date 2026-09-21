Rolls de miga: la receta fácil para preparar unos sándwiches irresistibles
Suaves, húmedos y con mucho relleno, estos rolls de migas son una alternativa casera para preparar una picada, una merienda salada o una comida rápida.
Los clásicos sándwiches de miga son un infaltable de la mesa, pero también se pueden preparar en formato roll para darle una presentación diferente. Esta versión es sencilla, no necesita horno y permite variar el relleno según los gustos.
Ingredientes
- 1 paquete de pan de miga o pan de molde sin corteza
- 150 g de jamón cocido
- 150 g de queso en fetas
- 2 huevos duros
- 1 tomate
- Hojas de lechuga
- Mayonesa, cantidad necesaria
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo preparar los rolls de migas
Colocar las rebanadas de pan sobre una superficie limpia, apenas superpuestas entre sí, y pasarles suavemente un palo de amasar para unirlas y aplanarlas.
Untar toda la superficie con una capa fina de mayonesa. Distribuir el jamón y el queso, y sumar el huevo duro picado, el tomate cortado en rodajas finas y algunas hojas de lechuga.
Enrollar con cuidado, presionando suavemente para que el relleno quede bien compacto.
Una vez formado el roll, envolverlo en film y llevarlo a la heladera durante al menos 30 minutos. Esto ayuda a que conserve la forma al momento de cortarlo.
Retirar el film, cortar en porciones y servir.
Un truco para que queden bien húmedos
Para conseguir unos rolls de migas suaves y evitar que el pan se reseque, es importante no excederse con el relleno y mantenerlos envueltos hasta el momento de servir. También se puede preparar una mezcla de mayonesa con unas gotas de leche para untar el pan y lograr una textura más húmeda.
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