Presentaron oficialmente la Feria del Libro de Cipolletti 2026: conocé la grilla

El intendente Rodrigo Buteler presentó esta noche la grilla de la 21.ª Feria del Libro de Cipolletti. El tradicional evento se desarrollará del 9 al 18 de octubre y volverá a reunir a toda la región alrededor de los libros, las ideas, el arte y el conocimiento.



Serán diez días de propuestas gratuitas con autores locales, regionales y nacionales, presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos, editoriales y librerías.



Entre los grandes invitados estarán Luis María Pescetti y Diego Golombek, Viviana Rivero, Facundo Manes, Eduardo Sacheri, y Paulina Cocina, que será parte del gran cierre el domingo 18.

La edición de este año tiene como leitmotiv «Abrí tu mente» y se desarrollará en el Complejo Cultural Cipolletti, el Centro Roberto Abel y otros espacios educativos municipales.

Todas las propuestas son de entrada gratuita, aunque algunas tienen cupos limitados por lo que requieren inscripción previa.

Así es el cronograma de escritores y artistas nacionales

El primer gran adelanto del cronograma tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 19:30 en la Sala Teatro con la llegada de Diego Golombek. El reconocido biólogo por la UBA, investigador superior del Conicet ofrecerá la conferencia «¿Por qué hacemos lo que hacemos?», un recorrido pensado para entender cómo el cerebro construye nuestras percepciones y decisiones cotidianas. La entrada es gratuita y con cupos, se puede retirar desde el 5 de octubre en la taquilla del Complejo Cultural Cipolletti (calle Fernández Oro 57).

Ese mismo día, la propuesta para las familias se vivirá con Luis María Pescetti. El escritor, músico y humorista santafesino galardonado con el Latin Grammy y el Premio Casa de las Américas, se presentará a las 17 en la Sala Teatro con un espectáculo musical concebido para disfrutar con las diferentes generaciones. La entrada también es gratis pero con vacantes acotadas.

La literatura continuará el lunes 12 de octubre a las 19:30 en la Sala Teatro con la presencia de la escritora y abogada cordobesa Viviana Rivero, quien se graduó en derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. La autora presentará «Ellas», su más reciente libro que reúne historias breves sobre los miedos, las decisiones y los mandatos que enfrentan las mujeres en diferentes momentos de sus vidas. El acceso en con cupo.

El martes 13, a las 18:30 en la sala teatro se suma a la nómina el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, quien brindará la charla «La ventaja humana en la era de la IA», enfocada en reflexionar sobre los atributos propios de la mente humana en un mundo de máquinas que aprenden. Manes es graduado de la Univerisdad de Buenos Aires (UBA) y se doctoró en Cambridge, fundó el Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco) y es profesor de la Univerisdad de Favaloro. La charla es con plazas limitadas.

Por su parte, la divulgación histórica llegará el viernes 16 de octubre a las 20 en la Sala Teatro de la mano de Eduardo Sacheri. El docente, historiador y autor de la novela «La pregunta de sus ojos» (llevada al cine como «El secreto de sus ojos») presentará «Los días de la Constitución (1852-1880)», el tercer volumen de la obra que viene publicando dedicada a reconstruir el proceso de consolidación de la República Argentina. El encuentro también requiere retirar las entradas.

Como broche de oro para el cierre del evento, el domingo 18 de octubre a las 18:30 en el escenario exterior, con acceso libre y gratuito, la feria contará con la participación especial de Paulina Cocina (@paulinacocina). La popular creadora de contenido gastronómico protagonizará una entrevista abierta al público y un recorrido por el predio.

Todas las actividades confirmadas hasta el momento serán de acceso gratuito, algunas con el requisito de retirar entradas previas desde el 5 de octubre en la taquilla del Complejo Cultural Cipolletti (calle Fernández Oro 57). Toda la información se puede consultar al Instagram @feriadellibrocipolletti.

El anuncio formal que terminará de completar la programación será esta noche, con la presencia del intendente Rodrigo Buteler.