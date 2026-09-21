La primavera vuelve a pintar de blanco y rosa las chacras de los valles y renueva la esperanza para una nueva temporada frutícola en la Patagonia

La llegada de la primavera transforma el paisaje de los valles productivos de Río Negro y Neuquén. En las chacras, los frutales de carozo comienzan a florecer y los tonos blancos y rosados de durazneros, ciruelos, damascos y otros frutos de carozo anuncian el despertar de los cultivos después del invierno.

Las hileras de frutales florecidos ofrecen por estos días una imagen característica de la región. Es una postal que se repite cada año, pero que también tiene un significado concreto para quienes trabajan en la producción: la floración marca una etapa clave en el desarrollo de los cultivos.

A partir de ahora, las condiciones climáticas tendrán un papel central. Las temperaturas, la disponibilidad de agua y especialmente la ocurrencia de heladas pueden incidir sobre una floración que dará paso al cuaje y posteriormente al desarrollo de los frutos.

Días más cálidos aceleran el proceso de floración en chacras del valle. Foto: Franco Urchipía.



Por eso, detrás del atractivo paisaje que ofrecen las chacras, existe también una mirada atenta de los productores. Cada flor representa la posibilidad de un futuro fruto y alimenta las expectativas sobre el comportamiento de la cosecha.

Los valles vuelven así a cambiar de color, y ofrecen todo su atractivo a la vista de los que viven en esta región, los que van de paso y los que ven en esas flores la esperanza de una buena cosecha.

Toda la delicadeza de la floración de los durazneros en una chacra del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Foto: Franco Urchipía.



Como todos los años, el inicio de la primavera pinta las chacras de los valles con sus colores y abre la puerta a un nuevo ciclo productivo para el que se viene trabajando desde hace meses con la puesta a punto de las plantas a través de la poda, el abonado, el emparejamiento y limpieza del terreno.

Río Negro Rural muestra a través de algunas imágenes cuál es el estado actual de la producción de carozos en las chacras del valle.

Esperanza renovada para una nueva temporada frutícola en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Foto: Franco Urchipía.

Floración, la primera etapa de los frutos que hacen grande a la producción frutícola del Alto Valle. Foto: Franco Urchipía.

Floración de frutales de carozo en los valles de Río Negro y Neuquén. Foto: Franco Urchipía.

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