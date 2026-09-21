Neuquén se puso en el mapa nacional con la Copa Davis: lo que dejó la serie en el Ruca Che

El paso de la Copa Davis por Neuquén dejó un saldo positivo en la ciudad y la provincia luego de un fin de semana redondo en el Ruca Che.

«La sede austral», como fue bautizada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), estuvo a la altura del evento y la idea es que sea el puntapié para más eventos deportivos de este calibre.

Para tenistas que dan la vuelta al mundo y juegan en los mejores estadios del circuito, no era sencillo el desafío de que se sientan a gusto en la cancha que se armó para la ocasión.

La AAT se encargó de montar la carpeta sintética y las entidades locales aportaron desde la logística en un Ruca Che que fue renovado el año pasado por su 30° aniversario.

El público acompañó de gran manera y los jugadores sintieron el afecto de la gente. «Es un placer venir a jugar al interior«, dijo Mariano Navone en sus declaraciones al terminar la serie con Turquía.

«Es un orgullo haber jugado acá, les agradezco a todos por venir y por hacer de estos dos días una fiesta», expresó el N°1 nacional, Francisco Cerúndolo que hizo delirar al público con sus dos triunfos en singles.

(Foto: Cecilia Maletti)

El único aspecto a mejorar es el de las butacas vacías que no pasaron desapercibidas luego del anuncio de que se habían agotado las entradas con anticipación. La ausencia de invitados por protocolo llevó a que queden lugares sin ocupar, en una concurrencia que rondó el 90% de la capacidad del estadio. La AAT, que largó un remanente de entradas el viernes, aseguró que esa situación se debió a la «devolución de cupos protocolares».

Lleno o casi lleno, el Ruca Che vibró con un evento de carácter internacional que pone a Neuquén en el mapa para próximas competencias de este nivel.

«Este evento nos hace conocer en varios lugares. Para nosotros es fundamental que se conozca Neuquén, la ciudad más importante del sur argentino por lejos», dijo el gobernador Rolando Figueroa que también destacó el «esfuerzo importante que estamos haciendo para que Neuquén, la provincia y la ciudad, sean mucho más que gas y petróleo».

(Foto: Cecilia Maletti)

El intendente Mariano Gaido ya adelantó que están cerca de cerrar la llegada de un evento internacional de pádel para enero. Sería el 10/01 con una nueva edición de la In Cup, una exhibición que reúne a algunos de los mejores jugadores del mundo.

También reflotó la idea de ser sede del Mundial de Motocross que actualmente tiene su fecha en Argentina en Bariloche y, antes, en Villa La Angostura. La ciudad rionegrina tiene su lugar para el calendario 2027 por lo que Neuquén podría aspirar para 2028. Este año ya recibió el Argentino de Motocross.

Desde las carteras de Turismo de la ciudad y la provincia, destacan el valor de estos eventos que impulsan la industria hotelera y gastronómica.

Con el aporte de las empresas petroleras (el CEO de YPF, Horacio Marín, fue clave), la cobertura de fondos y sponsors es una garantía. La Copa Davis volvió a poner a Neuquén en el mapa nacional e internacional y la intención es que ese posicionamiento perdure en el tiempo.