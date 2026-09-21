¿Filtraciones?: la trama detrás de la purga en la Quinta de Olivos y una renuncia clave para Karina Milei

La Casa Rosada confirmó la salida de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez. El Poder Ejecutivo utilizó el habitual argumento de «motivos personales» para justificar la abrupta desvinculación. Sin embargo, la decisión oculta un profundo entramado de desconfianza en el círculo íntimo del oficialismo.

La exfuncionaria concentraba la planificación de los servicios para la Secretaría General, la Casa de Gobierno y la Quinta de Olivos. Su renuncia se oficializó tras una intensa reorganización en la residencia presidencial. Esta purga interna sumó tensión a los pasillos de Balcarce 50 y desató pases de factura entre los referentes de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, escalan las sospechas sobre el manejo de la información oficial. La trama incluye disputas de poder, acusaciones de traición e incluso una causa penal en curso. El conflicto expone además las diferencias sobre el verdadero rol de Agudiez en el esquema de Karina Milei.

El vínculo con Karina Milei y el rol en el Gobierno

Agudiez tenía su escritorio en el primer piso de Balcarce 50, a escasos metros del despacho de la Secretaría General de la Presidencia. Según La Nación, ambas trabajaban a la par y la exsubsecretaria integraba su círculo chico.

El área a cargo de Agudiez administraba de forma directa también la residencia de Chapadmalal y otras sedes administrativas del Estado.

Según reportaron, existió un intercambio en tono elevado entre Agudiez y la hermana del Presidente en los días previos a la renuncia. Voces del oficialismo resaltaron a ese diario como un gesto elocuente que la secretaria general no haya interferido en su salida.

El inicio de su relación se remonta al traspaso de mando en noviembre de 2023. Antes de su llegada a la Casa Rosada, la exfuncionaria forjó una carrera política propia. Fue candidata a concejal por La Libertad Avanza en Escobar en 2023 e integró las listas legislativas de José Luis Espert en 2021.

Por otra parte, sobre su peso en el Gobierno, fuentes oficiales indicaron a Infobae que Agudiez cumplía un rol de secretaria para trámites menores. Es decir: desmintieron su lugar como mano derecha en la gestión. Aún así, ambos medios coincidieron en señalar a Mara Gorini como la verdadera persona de confianza de Karina Milei.

Con la salida de Aguindez, el puesto permanece vacante y por ahora no se designó a nadie para su reemplazo, un nombramiento que la Casa Rosada prevé resolver recién esta semana.

El escándalo de las filtraciones y el frente judicial

El detonante final de la crisis ocurrió el pasado jueves por presuntas filtraciones a la prensa. El Gobierno preparaba en secreto la remoción de personal en Olivos y el traspaso a la Casa Militar. Sin embargo, esa información sensible llegó a los medios antes de la comunicación oficial. Todas las sospechas apuntan a Agudiez, que conocía esos detalles de primera mano por su participación activa en el diseño de los cambios.

Infobae subrayó que esta filtración sorprendió a varios funcionarios mientras el oficialismo diseñaba un operativo comunicacional para contener el impacto. En ese contexto de crisis, diversas fuentes de la Casa Rosada responsabilizaron de forma directa a la exsubsecretaria por revelar el esquema a los periodistas.

Este episodio multiplicó las sospechas y aceleró su salida del Poder Ejecutivo. Quienes conversaron con ella tras el escándalo la notaron muy afectada por los hechos y los señalamientos en su contra.

A su vez, al conflicto político por las filtraciones se sumó la denuncia penal impulsada por la diputada ex oficialista, Marcela Pagano.

La legisladora acusó a Agudiez de utilizar mercadería y personal de la Quinta de Olivos para beneficio de su empresa de catering. La Nación confirmó que Pagano radicó la denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4. Desde Balcarce 50 le restaron importancia a las acusaciones de la legisladora.

En paralelo, otros referentes libertarios aprovecharon la crisis para cobrar viejas deudas. El legislador Ramiro Marra acudió a la red social X con un mensaje cargado de furia. «Roma no debe pagar a traidores. El que te caga a vos, después caga al que lo usó para cagarte. Porque el que vende una vez, vende siempre. No es lealtad. Es oficio», disparó.

Marra fue el responsable de acercar a Agudiez al espacio de Javier Milei en sus inicios. La Nación recogió testimonios que apuntan a una primera traición de la exfuncionaria contra el propio legislador. Según estas fuentes, ella llevó información interna a Karina Milei a sus espaldas para ganar su confianza y consolidar su ascenso en el Gobierno.

Reestructuración, despidos y sospechas en Olivos

El área a cargo de Agudiez administraba de forma directa la residencia oficial. Su salida coincide con la disolución de la Administración General de la Quinta de Olivos y el traspaso del control a la Casa Militar. Esta reestructuración de la seguridad provocó la reubicación de más de 40 empleados y el despido de otros 12.

Entre los afectados, se destaca Osvaldo Javier Sosa, cuñado de Agudiez y ahora exintendente de la residencia. De acuerdo con Infobae, la exfuncionaria solía apodarlo irónicamente «primero de mayo».

Javier Milei sentía un fuerte rechazo hacia Sosa desde la campaña electoral, según Infobae. El mandatario lo consideraba «un vago» y prefería la asistencia de su secretario personal, Mario Suli. La Nación sumó que el jefe de Estado lo acusaba de cometer numerosas equivocaciones como testigo de la intimidad presidencial.

Frente a este panorama, en el círculo íntimo del Presidente afloró una fuerte autocrítica. La Nación consignó que los referentes del Gobierno reconocen como «un error» la designación de Sosa y admiten una profunda desprolijidad. «Si se echó a alguien que trabaja adentro de esta manera, es porque pasó algo grave. Y si esa persona estuvo tres años viviendo a metros del Presidente, es más grave aún», dijo una voz en off.