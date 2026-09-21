Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro hasta este miércoles 23: cuándo se eleva a naranja y en dónde se suma el viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 22 de septiembre. A la par, extendió la advertencia para este miércoles 23, en donde sumó otra por viento. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro este martes 22

Según el parte del organismo nacional, para este 22 de septiembre rige una alerta por «lluvias de variada intensidad». Para mañana, se «prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm», aproximadamente, y aclararon que «no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas».

Del lado rionegrino, las zonas que estarán bajo alerta únicamente durante el horario nocturno son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



En Neuquén, la alerta también rige sólo para la noche del martes, y los lugares advertidos son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Mapa de alerta por lluvia del SMN para este martes 22.

El miércoles, el peor día: la alerta por lluvia se extiende y se eleva a naranja

Desde el SMN emitieron alerta naranja por «lluvias fuertes y persistentes» para este miércoles 23 de septiembre. «Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas», marca el parte oficial.

En Río Negro, las zonas afectadas estarán desde el inicio de la madrugada hasta la tarde inclusive bajo alerta amarilla. Después, durante la noche la alerta se elevará a «naranja». Esto ocurrirá en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, el mismo panorama se replicará en:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por otra parte, estarán toda la jornada del miércoles bajo alerta amarilla por lluvia:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Por último, estarán bajo alerta amarilla únicamente durante la tarde y la noche de este miércoles:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Mapa de alerta por lluvia del SMN para este miércoles 23 de septiembre.

Alerta por viento en Neuquén este miércoles 23

Por último, el organismo también emitió una alerta amarilla por viento que afectará a la provincia de Neuquén este miércoles 23 de septiembre.

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h«, detallaron.

La misma repercutirá desde el comienzo de la tarde hasta la noche inclusive en:

Cordillera y Zona baja de Huiliches.

Cordillera y Zona baja de Lácar.

Cordillera, Zona baja y Sur de Aluminé.

Cordillera y Sur de Chos Malal.

Cordillera y Este de Loncopué.

Cordillera y Sur de Minas.

Cordillera y Este de Picunches.

Cordillera y Este de Ñorquín.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.