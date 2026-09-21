Los neuquinos encaran la etapa final de los XII Juegos Suramericanos en Santa Fe

La neuquina radicada en España, Pilar Etchechoury, abrió la segunda y última semana de competencia para los deportistas neuquinos que participan de los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe. Ganó su primer compromiso en squash, pero una lesión le impidió terminar el segundo juego en la sede de Rosario.

En el estreno, Pilar superó a Gallegos por 11-4, 7-11, 11-5, 9-11 y 11-7 en la Nave C del Predio Ferial. En el segundo turno, sufrió una lesión en una de sus rodillas y tras ir perdiendo los dos primeros sets con la ecuatoriana Mara Bueñaño 2-0 (11-5 y 11-4), tuvo que retirarse.

Etchechoury ya sabe lo que es hacer podio en estos Odesur, ya que logró medallas en sus dos anteriores participaciones. En Cochabamba 2018 obtuvo dos medallas de plata, una en dobles femenino y otra en equipo femenino; y en Asunción 2022 logró plata en la modalidad por equipos y bronce en dobles. Ahora, habrá que ver si puede seguir en acción.

Arca y Silva debutan en tiro con arco

Este martes será el turno del debut del tiro con arco con dos neuquinos, Wanda Arca y Esteban Silva, que tendrán actividad tanto individual como en equipo en el Hipódromo Óvalo, también de Rosario. Los dos buscarán meterse en la zona definitoria y sueñan con el podio.

Será una semana cargada de para los neuquinos, porque habrá slalom en Lago Sur y allí estará el palista de Aluminé, Matías Contreras, quien competirá desde el miércoles hasta el viernes en diferentes pruebas. Ese mismo día estará compitiendo en la categoría hasta 68 kg el taekwondista José Luis Acuña.

Por su parte Giuliana Baigorria, atleta de Zapala, estará lanzando el martillo el viernes 25 desde las 9 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti de la ciudad de Santa Fe.

Todos sueñan con subir al podio y dejar a Neuquén bien alto. Hasta el momento los que cumplieron con ese objetivo fueron Benjamín Gader, con una brillante actuación y oro incluido en los 5.000 metros por eliminación de patín carrera; y Manuel Turone, bronce en BMX freestyle.