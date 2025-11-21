Sabores regionales y patio de fuegos en el Festival Yo Como 2025

Juan Solorza será el encargado de los fuegos en el Festival Yo Como en Bodega Humberto Canale.

Durante los días 29 y 30 de noviembre, a partir del mediodía, la Bodega Humberto Canale de Roca vuelve a celebrar a la gastronomía regional con una nueva edición del Festival Yo Como. El diseño de la propuesta gastronómica contempla un patio de fuegos que estará próximo al escenario central del evento. En este espacio, los visitantes podrán experimentar las exquisiteces estarán a la orden del día.

Ese fin de semana, además de los foodtrucks y del área de “los dulces” y “las bebidas”, expertos cocineros liderarán esta oferta que comanda Juan Solorza, chef y creador de Rais Cocina. Entonces, ¿qué encontraremos en este espacio para disfrutar? A tomar nota porque no te lo podés perder:

Bao de maíz patagónico, pollo marinado en sidra y rebozado en panko, salsa de vino con gochujang y mayonesa ahumada.

Cremoso de maíz blanco, girgolas ahumadas, frutos secos tostados, rawmesan y aceite de albahaca.

Pizza al molde con 48 horas de fermentación, harina de vino, tomate de Lamarque, queso patagonzola, frutos secos tostados, peras en almíbar de vino y miel de monte.

Domo de fuego: ojo de bife del Valle Medio con cebollas al rescoldo, mayonesa ahumada y rúcula en pan ciabatta.

El patio de fuegos también contará con la participación de Ritual del Fuego, otro emprendimiento regional. Ellos estarán encargados de cocinar y deleitar a los visitantes con costillas de cerdo a la llama con salsa barbacoa, acompañada de ensalada coleslaw, sándwich de vacío a la jaula en lenta cocción con mayonesa y chimichurri ahumado. Además un sándwich de bife de chorizo con cebolla morada y chimichurri ahumado y chorizo con salsa criolla de cítricos y mango.

Un predio listo y dispuesto para recorrer y disfrutar de la oferta de productores y gastronómica.



Serán dos días para compartir en familia o con amigos donde los aromas y el sabor invadirán los viñedos. Se podrá recorrer el predio donde habrá productores locales, regionales, escuchar buena música, comer rico y asistir a las clases magistrales que los chef invitados tienen preparadas.

Organizadores y sponsors



Este festival es organizado por Diario Río Negro, con la invitación de la bodega Humberto Canale.

Main Sponsor: Gobierno de la Provincia del Neuquén y acompañan: Gobierno de la Provincia de Río Negro, Banco ICBC, Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, Instalaciones Comerciales, Callieri, Grym, Catedral Alta Patagonia, Casablanca Restaurante, el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, Pollolín, Nippon Car, Roca Refrescos Rocagua, Aspa y Sancor Seguros.