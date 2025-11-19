Festival Yo Como 2025: con qué nos van a deleitar los chefs invitados este 29 y 30 de noviembre

Cada vez falta menos para volver a disfrutar de la fiesta culinaria más esperada del Alto Valle: el Festival Yo Como, que reúne a los más destacados chefs, cocineros, bartenders e influencers de la cocina de la zona y del país.

Imposible perderse semejante evento que se realizará en Bodegas Humberto Canale de Roca el 29 y 30 de noviembre. Un espacio de ensueño para degustar elaboraciones magistrales con ingredientes de productores locales, entre las actividades que habrá en lugar, a tener en cuenta.

Para esta edición los invitados de lujo son Ximena Sáenz, Paco Almeida, Antonella Arboscelli, Mauricio Couly (Neuquén), Yvonne Pervanas (Chos Malal), Simón Lochbaum (Cipolletti), Juan Izaguirre (Embajador de la Gastronomía de Río Negro), Cinthia Alimento Consciente (Roca), María José Marini (Viedma), los bartender Hernán Di Giacomo (Roca) y Carolina Aravena (Zapala), Roberto Montiel (Chef Ejecutivo Global), Aníbal Ramírez (Chef Ejecutivo Sheraton Bariloche) y Facundo Milanessi (La Angostura).

La oferta gastronómica también será con los foodtrucks.



Nosotros te adelantamos algunas de las elaboraciones que van a prepararse en las clases.

El sábado 29, por ejemplo, la cocina al aire libre comienza a las 17 con Simón Lochbaum y la pastelera Yvonne Pernavas. Ellos van preparar un plato dulce y otro salado. Para lo salado van a utilizar alcauciles del Alto Valle, enseñando la técnica para limpiarlos. Tienen en mente una ensalada con nueces, algún queso duro de cabra con un aderezo a base de puré de berenjenas quemadas.

La parte dulce viene de la mano de una torta húmeda de chocolate gluten free. ¡Pero ojo que falta el postre! Un helado de sambayón con frutas de estación maceradas en vino tinto.

Un predio para recorrer y degustar lo más rico de nuestra producción.



A las 18 llega el paso a paso con la dupla Juan Izaguirre y Facundo Milanessi. Estos embajadores de la gastronomía, cada uno representando a su provincia, van a preparar buñuelos de espinaca, kale con trucha y langostinos, mollejas de cordero y acompañamiento de merken y ruibarbo. También harán una tortilla de hongos con almendras con merken sobre rosti de papa. Las papilas gustativas a full con estas recetas.

La clase a cargo de Mauricio Couly será a las 19 y serán espárragos con dressing de queso Patagonzola, Cottage y almendras crocantes, ciabatta con peras frescas, manteca de miel, burrata, mortadela o jamón crudo y aprenderemos a cómo armar un picada de quesos artesanales. ¡Imperdible!

El cierre de la primera noche es con Ximena Saenz a las 20.

Ximena Saenz cocinará el 29 de noviembre a las 20.



El festival continúa el domingo 30 a partir de las 16 con elaboraciones saludables a cargo de María José Marini y Cinthia Alimento Consciente con “recetas naturales para celebrar”, precisamente por la proximidad a las Fiestas de Fin de Año, con unas crackers de semillas con horma de queso de almendras y un ceviche de gírgolas.

Los bartenders Hernán Di Giacomo y Carlolina Aravena serán los encargados de los tragos a las 17.

Más tarde, a las 18, Roberto Montiel y Aníbal Ramírez darán una clase magistral con distintas técnicas. El público participará de “la abstracción: monocromo de cous cous y mar / calamaretis / cordero / sepia / salmón /atún rojo” y de “la mineralidad: mollejas de corazón dragoniantes y aciduladas / crujiente de limón / clorofila / papa / tuétano ahumado / mermelada aciduladas / fruta del dragon”. ¡Para estar en primera fila y no perderse detalles!

Paco Almeida estará el 30 de noviembre a las 20.



La creadora digital Antonella Arboscelli estará a las 19 y Paco Almeida a las 20 con un clásico pollo frito con varios tips usando productos locales. Este plato será acompañado con una ensalada tipo coleslaw de repollo y manzana.