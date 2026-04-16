Caos en la costanera de Viedma | Cayó al río y fue detenido tras agredir a la Policía: el test marcó 2,68

La costanera de Viedma registró un insólito episodio cuando una camioneta terminó adentro del río. La Policía llegó al lugar, en principio, para asistir al conductor que podría encontrarse en peligro, pero terminó con su detención ya que este se encontraba alcoholizado y para evitar que lo multaran, terminó agrediendo a los efectivos.

Test de alcoholemia positivo para el conductor que cayó al río en Viedma

El episodio que generó caos se registró minutos antes de las dos de la madrugada de este 16 de abril. El conductor quedó detenido por resistencia a la autoridad tras mostrarse agresivo cuando el test de alcoholemia confirmó que estaba conduciendo con 2,68 gramos de alcohol en sangre.

Fuentes policiales detallaron que todo comenzó cuando ingresó un llamado al 911 que alertó la caída de una camioneta al río en la zona de la costanera, a la altura de la calle San Luis. Los efectivos llegaron al sitio y constataron el hecho observando que se trataba de una VW Amarok que estaba semisumergida en el agua.

El conductor, de 55 años, se encontraba a un lado del vehículo y se encontraba en buen estado de salud, pero como se lo notaba con aparente estado de ebriedad, se le realizó un test de alcoholemia que confirmó las sospechas.

El personal solicitó la ayuda de una grúa y de Bomberos para retirar la camioneta del río, pero la tarea fue difícil debido al peso del vehículo y a que el hombre para evitar su secuestro, comenzó a agredir al personal presente.

Desde la Policía informaron que en todo momento, el conductor se mostró «alterado, no colaborando y entorpeciendo en el trabajo que se estaba realizando», y también remarcaron que en varias oportunidades «se le solicitó de manera pacífica que desista de su actitud», pero aún comenzó a «increpar al personal policial».

Ante esta situación, el hombre fue reducido y traslado a la comisaría. En el caso intervino la Fiscalía quien dispuso que quede «aprehendido» por el delito de resistencia a la autoridad.