Sin manteca ni azúcar: cómo hacer la sabrosa tarta de frutillas en 10 minutos

Lista de Ingredientes Huevos: 2 Esencia de vainilla: 1 cda. Yogurt Natural: 2 cdas Avena: 1 Taza Harina Integral: 1/2 taza Miel: 1 cda Yogur natural para el relleno: 400 g. Pasta de maní para el relleno: 2 cdas Frutillas Frescas: 1/4 kilo

La primavera invita a disfrutar de preparaciones frescas y livianas, ideales para los días cálidos. Con la llegada de frutas de estación como las frutillas, se pueden crear opciones saludables y naturales, como una tarta sin manteca ni azúcar que combina sabor, textura y energía. Se prepara en solo 10 minutos y es perfecta para compartir en una reunión al aire libre.

Ahora, cuando la masa esté lista, se debe dejar enfriar unos minutos y cubrir con la mezcla de yogur y pasta de maní, para luego, agregar las frutillas cortadas arriba. Esta fruta, le aporta color, frescura y un sabor inconfundible para disfrutar de un desayuno o merienda saludable y fresca.

¿Cómo es el modo de preparación de la tarta de frutillas?

Es simple y rápido. Se deben mezclar todos los ingredientes directamente en el molde donde se hará la tarta para, posteriormente llevar al horno a 180 grados durante 10 minutos, hasta que la base quede dorada y firme.

Ideas extras para personalizar a gusto la tarta de frutilla

Para darle un toque personalizado, hay muchas variantes a implementar, pero, sumarle nueces picadas o almendras por encima es una recomendación ideal. Con ellas, se equilibra la suavidad del relleno y realza el sabor frutal.

Esta versión sin azúcar refinada ni manteca es, para quienes buscan opciones más saludables, una opción ideal sin resignar al placer de lo dulce. Además, aporta:

Proteínas.

Grasas buenas.

Fibra.

Otro dato positivo es que se puede disfrutar tanto fría como a temperatura ambiente.