Torta esponjosa de chocolate: sin horno y sin batidora, facilísima
Un bizcochuelo perfecto que sale o sale y se comparte con una ronda de mate. La sugerencia es de @sofi.deli.
Lista de Ingredientes
huevos: 2
azúcar mascabo: 180 gr
leche descremada: 190 ml
harina leudante: 230 gr
cacao amargo en polvo: 20 gr
aceite de girasol: 20 ml
extracto de vainilla: a gusto
Preparación
Batir los huevos con el azúcar con un batidor manual. Agregar el aceite, la leche con el extracto de vainilla. Luego incorporar los secos mezclando con una espátula o batidor de plástico. Lo importante es no dejar grumos.
Llevar la preparación a una cacerola de 18 cm de diámetro, engrasada, o a un molde de 18 cm también engrasado (si va a horno). Llevar a fuego corona por 50 minutos o si preferís, cocinar en horno pre calentado a 180° C por 35/40 minutos. Al pinchar en el centro, si sale seco ya está, desmoldar, dejar que enfríe y disfrutar.
Comentarios