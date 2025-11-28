Muffins húmedos de limón, arándanos y crema: una receta infalible

Lista de Ingredientes crema: 250 gr azúcar: 150 gr huevo: 1 ralladura de limón: 1 jugo de limón: ½ unidad extracto de vainilla (opcional): 1 cdita. harina leudante: 220 gr arándanos: 160 gr PARA LA TERMINACIÓN: -- azúcar: 3 cditas. manteca: 30 gr arándanos: 2 cdas.

Preparación

Con un batidor de mano mezclar la crema, el huevo, el azúcar, el jugo, la ralladura de limón y la vainilla.

Integrar la harina tamizada y luego, los arándanos.

Colocar en moldes de muffins forrados con papel manteca engrasado, terminar cada muffin con 5 g de manteca, ½ cucharadita de azúcar y 3 arándanos. Cocinar en horno precalentado, a 180° C, durante 35- 40 minutos hasta que se doren. Retirar del horno y dejar enfriar.

Lambertips