SUSCRIBITE
40 min cronometro
Yo Como

Muffins húmedos de limón, arándanos y crema: una receta infalible

@pedrolambertini nos propone esta delicia que puede sacar más de una sonrisa a la hora del desayuno o la merienda.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
40 min cronometro
Yo Como

Muffins húmedos de limón, arándanos y crema: una receta infalible

@pedrolambertini nos propone esta delicia que puede sacar más de una sonrisa a la hora del desayuno o la merienda.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

crema: 250 gr

azúcar: 150 gr

huevo: 1

ralladura de limón: 1

jugo de limón: ½ unidad

extracto de vainilla (opcional): 1 cdita.

harina leudante: 220 gr

arándanos: 160 gr

PARA LA TERMINACIÓN: --

azúcar: 3 cditas.

manteca: 30 gr

arándanos: 2 cdas.

Preparación

Con un batidor de mano mezclar la crema, el huevo, el azúcar, el jugo, la ralladura de limón y la vainilla.
Integrar la harina tamizada y luego, los arándanos.

Colocar en moldes de muffins forrados con papel manteca engrasado, terminar cada muffin con 5 g de manteca, ½ cucharadita de azúcar y 3 arándanos. Cocinar en horno precalentado, a 180° C, durante 35- 40 minutos hasta que se doren. Retirar del horno y dejar enfriar.

Lambertips

  • Si usan arándanos congelados agregarlos directamente (sin descongelar) y sumar ocho minutos de cocción.
  • Quedan muy bien con crumble encima.

Temas

Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

Gastronomía

Repostería

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias