Muffins húmedos de limón, arándanos y crema: una receta infalible
@pedrolambertini nos propone esta delicia que puede sacar más de una sonrisa a la hora del desayuno o la merienda.
Lista de Ingredientes
crema: 250 gr
azúcar: 150 gr
huevo: 1
ralladura de limón: 1
jugo de limón: ½ unidad
extracto de vainilla (opcional): 1 cdita.
harina leudante: 220 gr
arándanos: 160 gr
PARA LA TERMINACIÓN: --
azúcar: 3 cditas.
manteca: 30 gr
arándanos: 2 cdas.
Preparación
Con un batidor de mano mezclar la crema, el huevo, el azúcar, el jugo, la ralladura de limón y la vainilla.
Integrar la harina tamizada y luego, los arándanos.
Colocar en moldes de muffins forrados con papel manteca engrasado, terminar cada muffin con 5 g de manteca, ½ cucharadita de azúcar y 3 arándanos. Cocinar en horno precalentado, a 180° C, durante 35- 40 minutos hasta que se doren. Retirar del horno y dejar enfriar.
Lambertips
- Si usan arándanos congelados agregarlos directamente (sin descongelar) y sumar ocho minutos de cocción.
- Quedan muy bien con crumble encima.
