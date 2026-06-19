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Yo Como

Trenza de anís y naranja: un pan esponjoso y aromático que hay que probar

Una receta que vale la pena hacer para acompañar con lo que quieras. La sugerencia es de @miriambuffa.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Trenza de anís y naranja: un pan esponjoso y aromático que hay que probar

Una receta que vale la pena hacer para acompañar con lo que quieras. La sugerencia es de @miriambuffa.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 0000: 700 gr

levadura fresca: 30 gr

azúcar: 120 gr

huevos: 2

manteca derretida y tibia: 120 gr

leche tibia: 250 cc

sal: 5 gr

ralladura de naranja: 1

anís: 20 gr

Preparación

Ponemos en un bol pequeño la levadura, 2 cucharadas de azúcar (del total) una cucharada de harina, un poco de leche tibia, y mezclamos, tapamos y reservamos unos 15/20 minutos hasta que crezca y espume.

En un bol más grande ponemos la harina, hacemos un hueco, en un borde la sal, en el hueco el azúcar, los huevos batidos, la levadura, la manteca y comenzamos a mezclar, incorporando de a poco la leche, agregamos la ralladura de naranja, amasamos, formamos un bollo liso, incorporamos el anís. Dejamos el bollo en un bol tapado, en lugar tibio, hasta que duplique, 1 hora.

Desgasificamos y dividimos el bollo en 2, hacemos dos trenzas. Pintamos con doradura. Dejamos duplicar nuestras trenzas y horneamos a 180° C por 35 minutos.

Para la doradura:
* 1 huevo, con pizca de sal, pizca de azúcar y 2 cdas de leche.


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