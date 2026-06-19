Trenza de anís y naranja: un pan esponjoso y aromático que hay que probar

Lista de Ingredientes harina 0000: 700 gr levadura fresca: 30 gr azúcar: 120 gr huevos: 2 manteca derretida y tibia: 120 gr leche tibia: 250 cc sal: 5 gr ralladura de naranja: 1 anís: 20 gr

Preparación

Ponemos en un bol pequeño la levadura, 2 cucharadas de azúcar (del total) una cucharada de harina, un poco de leche tibia, y mezclamos, tapamos y reservamos unos 15/20 minutos hasta que crezca y espume.

En un bol más grande ponemos la harina, hacemos un hueco, en un borde la sal, en el hueco el azúcar, los huevos batidos, la levadura, la manteca y comenzamos a mezclar, incorporando de a poco la leche, agregamos la ralladura de naranja, amasamos, formamos un bollo liso, incorporamos el anís. Dejamos el bollo en un bol tapado, en lugar tibio, hasta que duplique, 1 hora.

Desgasificamos y dividimos el bollo en 2, hacemos dos trenzas. Pintamos con doradura. Dejamos duplicar nuestras trenzas y horneamos a 180° C por 35 minutos.

Para la doradura:

* 1 huevo, con pizca de sal, pizca de azúcar y 2 cdas de leche.