Una receta salvadora: tarta simple de zanahorias

Lista de Ingredientes masa de tarta: 1 zanahorias medianas: 3 aceite: 2 cdas. cebolla: 1 sal, pimienta, nuez moscada: a gusto huevos: 4 queso rallado: 1 taza queso blanco: 2 cdas.

Preparación

Pre cocinar la masa de tarta, pinchada y a horno fuerte, hasta que esté suavemente dorada. Reservar.

Rallar las zanahorias con la parte fina del rallador. En una sartén, rehogar la cebolla picada e incorporar las zanahorias ralladas. Cocinar por dos minutos, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Retirar del fuego y agregar los huevos, el queso rallado y el queso blanco. Mezclar.

Volcar sobre la base de tarta y llevar al horno, a 180° C, unos 25 minutos, hasta que la superficie esté firme.