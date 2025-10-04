Una receta salvadora: tarta simple de zanahorias
Extra rico y extra fácil, sin excusas para hacerla. La sugerencia es de @jimenamonteverde.
Lista de Ingredientes
masa de tarta: 1
zanahorias medianas: 3
aceite: 2 cdas.
cebolla: 1
sal, pimienta, nuez moscada: a gusto
huevos: 4
queso rallado: 1 taza
queso blanco: 2 cdas.
Preparación
Pre cocinar la masa de tarta, pinchada y a horno fuerte, hasta que esté suavemente dorada. Reservar.
Rallar las zanahorias con la parte fina del rallador. En una sartén, rehogar la cebolla picada e incorporar las zanahorias ralladas. Cocinar por dos minutos, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
Retirar del fuego y agregar los huevos, el queso rallado y el queso blanco. Mezclar.
Volcar sobre la base de tarta y llevar al horno, a 180° C, unos 25 minutos, hasta que la superficie esté firme.
