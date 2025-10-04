SUSCRIBITE
25 min cronometro
Yo Como

Una receta salvadora: tarta simple de zanahorias

Extra rico y extra fácil, sin excusas para hacerla. La sugerencia es de @jimenamonteverde.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
25 min cronometro
Yo Como

Una receta salvadora: tarta simple de zanahorias

Extra rico y extra fácil, sin excusas para hacerla. La sugerencia es de @jimenamonteverde.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

masa de tarta: 1

zanahorias medianas: 3

aceite: 2 cdas.

cebolla: 1

sal, pimienta, nuez moscada: a gusto

huevos: 4

queso rallado: 1 taza

queso blanco: 2 cdas.

Preparación

Pre cocinar la masa de tarta, pinchada y a horno fuerte, hasta que esté suavemente dorada. Reservar.

Rallar las zanahorias con la parte fina del rallador. En una sartén, rehogar la cebolla picada e incorporar las zanahorias ralladas. Cocinar por dos minutos, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Retirar del fuego y agregar los huevos, el queso rallado y el queso blanco. Mezclar.

Volcar sobre la base de tarta y llevar al horno, a 180° C, unos 25 minutos, hasta que la superficie esté firme.


Temas

Alimentación

Gastronomía

Receta fácil

tartas
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias