Genneia lanzó bonos en el mercado internacional y local

La compañía líder en energías renovables lanzó en el mercado internacional su primer bono verde comparativo con vencimiento en 2027. Al mismo tiempo la firma también emitió tres obligaciones negociables en el mercado local, con la misma calificación, y la licitación estará abierta hasta el próximo viernes 6 de agosto.

Los cuatro instrumentos fueron calificados como bonos verdes, por cumplir con los requisitos nacionales e internacionales en la materia. Están alineadas a los Principios de Bonos Verdes (GBP por sus siglas en inglés), y cuentan con la revisión independiente de la consultora Sustainalytics. La ON local además cumple con los requisitos del ByMA para entrar al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS).

En detalle, anunciaron una ON en el mercado internacional, para el canje de su ON Clase XX por US$ 500 millones, y el lanzamiento de tres nuevas ONs en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto por US$ 40 millones, ampliable a US$ 80 millones.

“La compañía anuncia el lanzamiento de su primer bono verde en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023 (lo que otorga una vida promedio de la ON de 3,8 años)”, precisaron desde la firma.

Estas obligaciones negociables se encuentran respaldadas por los ingresos del Parque Eólico Madryn, de 222 MW de capacidad instalada. Se trata del parque más grande del país, que representan el 30% de los ingresos de Genneia.

“Esta oferta de canje se realiza cinco meses antes de su vencimiento y con un instrumento que brinda al inversor la posibilidad de invertir en bonos que buscan cuidar al planeta, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Para Genneia es un verdadero orgullo acercar proactivamente una propuesta de estas características a sus inversores”, señaló el CFO de la firma, Carlos Palazón.

Mercado local

Sobre las ONs emitidas al mercado local, desde la empresa definieron una serie de características. En primer lugar, que la ON Clase XXXIII denominada en dólares tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 24 meses. Estas podrán ser integradas en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable (dolar-linked).

En segundo lugar, que la ON Clase XXXIII denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”), a tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 36 meses, para ser integradas en pesos. Por último que la ON Clase XXXIV denominadas en dólares, a tasa de interés fija a licitar, pagadera semestralmente, con vencimiento a los 36 meses (pagadera en 4 cuotas de 25% a los 18, 24, 30 y 36 meses), para ser integradas en dólares estadounidenses.

Criterios verdes

Como parte de la emisión del bono verde, Genneia publicó su Green Bond Framework de acuerdo al procedimiento voluntario para la emisión de bonos verdes. En esta línea, Genneia recurrió a la consultora Sustainalytics, para revisar la alineación de su bono a los cuatro componentes básicos de los Principios de Bonos Verdes y contar con su opinión independiente.

Por último, Palazón señaló: “Genneia busca diversificar su cartera de inversores y crear conciencia sobre los desafíos que impone el abordaje y las soluciones al cambio climático, atrayendo inversiones al desarrollo de infraestructura baja en carbono, que además permita un desarrollo equitativo y sustentable de su país y comunidades”.