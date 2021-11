Gerardo Gardelín, un arreglador de lujo para las obras de Fundación Cultural Patagonia

La pasión por la música es el sello personal de Gerardo Gardelín. Esto puede sonar como un cliché, pero para este pianista, compositor, arreglador y director que no escapa a ningún género musical, es una definición acertada. Música clásica, ópera, comedias musicales, bandas de sonido, rock, pop, folclore, jazz, blues, tango, son los tantos caminos por los que Gardelín transita como un pez por el agua.

Gerardo posee un vínculo especial con la ciudad de Roca, ya que es el responsable de numerosos arreglos especialmente creados para Fundación Cultural Patagonia (FCP), como los que hizo para la trilogía de “Historia del Rock Argentino” y de “Homenaje al Rock Sinfónico”, entre otros.



Gardelín dirigió a Juan Carlos Baglietto, Alejandro Lerner, Valeria Lynch, Raúl Lavié, Julia Zenko, Sandra Mihanovich, Hernán Cattaneo, Patricia Sosa, Ricky Martin, Elena Roger, Marta Sánchez, Luciano Pereyra, Jairo, Bebe, Lali Espósito, Daniela Mercury y Rubén Rada, entre muchos otros.

Además, fue el director musical de obras como “Cabaret”, “Sunset Boulevard”, “Sugar”, “Los locos Addams”, “Ghost”, “Mamma mia”, “La novicia rebelde”, “La bella y la bestia, “El fantasma de la ópera, “Chicago”, “Hairspray”, “Sweet Charity”, entre otras.

En un recreo de su apretada agenda, Gardelín conversó con Río Negro, luego de cuatro grandes estrenos mundiales de sus obras: “Concierto para Cuarteto de Cornos y Orquesta”, que fue el pasado 22 de octubre, interpretado por el Cuarteto Bayres Horns y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires (Teatro Colón) con la dirección del maestro Arturo Diemecke; “Metamorfoseando: Obra en 1 Movimiento para Orquesta de Cuerdas” por la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el maestro Carlos Vieu, estrenada el 13 de octubre en el CCK de Buenos Aires.

P: ¿Cómo fue tu formación? ¿Te imaginabas de chico que podrías abarcar tantos géneros?

R: (Risas) No! De chico me interesaba la música clásica en mi piano, pero a los 12 o 13 años mi padre me regaló un disco de rock sinfónico y descubrí un universo diferente. Eso me permitió abrir mis oídos para otro tipo de música como el jazz, el blues, etc., y así empezaron a generarse muchos mundos paralelos. Miro para atrás y no puedo creerlo… me hacen muy feliz tantas incursiones diferentes y el hecho de nunca quedarme quieto.

P: Aparte de tu labor como intérprete y compositor, la de director, tanto en una Orquesta de vertiente clásica como en una comedia musical como “Sugar”, debe implicar un trabajo muy minucioso…

R: Todo lo que ocurre arriba del escenario es tu responsabilidad y de acuerdo a tu ritmo, para bien o para mal. Es muy diferente trabajar con una Orquesta o con figuras consagradas. Es importante establecer un equilibrio entre los egos y las inseguridades con cada tema a interpretar. Tuve la suerte de trabajar con gran cantidad de artistas nacionales e internacionales y cada propuesta es un desafío.

P: Sumando a tantos proyectos, también trabajas con Disney, ¿cómo es esa experiencia?

R: Las composiciones de Disney están creadas increíblemente bien, así que es fundamental mantener la esencia para que la traslación sea la misma que los chicos escuchan.

P: ¿Y tu experiencia en Roca con FCP?

R: Son grandes proyectos de FCP de los que me encanta ser parte. Es un desafío nuevo cada propuesta y la sensación de que no tienen una recta final, siempre aparece algo nuevo. Cada aventura es diferente de la anterior y no es la llegada. El contacto con los artistas de FCP es siempre enriquecedor.