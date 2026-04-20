Macri pidió al PRO de Río Negro reorganizar el Foro de Legisladores

La secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza Karina Milei puso en marcha una mesa electoral con Lule Menem y Martín Menem y otros tres dirigentes de otras fuerzas políticas aliadas: dos pertenecen al PRO (el ministro del Interior Diego Santilli y el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio) y el restante es radical (Alfredo Cornejo gobernador de Mendoza y único sin chance constitucional de buscar la reelección). La reunión ocurrió en paralelo al arranque de una gira nacional de Mauricio Macri en la que busca recuperar al partido desde las bases. Una parte de ese plan se gestará desde Río Negro.



Antes de la visita a Chaco y Corrientes y de reunirse con dos gobernadores radicales –Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, además del exgobernador Gustavo Valdés- el expresidente participó de la cena de la fundación Pensar que lidera María Eugenia Vidal. En un momento del encuentro el diputado provincial y presidente del PRO Río Negro Juan Martín se acercó a conversar con Macri. El exjefe de Estado le pidió que reflote el Foro de Legisladores de todo el país, un espacio que había quedado latente y en el que ni siquiera hubo recambio de autoridades. Ahora necesitan ese lugar para valorizar el peso amarillo en todo el país y evitar la cooptación desde el equipo libertario.



Macri y Martin acordaron convocar a todos los diputados y senadores provinciales a un encuentro federal con el mismo objetivo que tuvo el congreso de Parque Norte, la cena en Pensar y la gira y acto del NEA de este último fin de semana: reactivar al PRO desde el interior donde los amarillos están convencidos de que tienen más predicamento y posibilidades de recuperar votantes, mucho más en el marco de la causa judicial que tiene por protagonista al jefe de gabinete y alter ego mileista Manuel Adorni.



“En el interior hay una papilaridad muy grande” apuntaron desde el entorno de Macri a Río Negro y señalaron en el mapa la región productiva como la más afin. Entre las provincias más amigables alistan a Córdoba, Corrientes, Santa Fe, San Luis y el norte de Buenos Aires.



En ese contexto el momento es propicio. Para no enfriar el calendario y atentos a que Karina Milei avanza en su campaña por la reelección de su hermano Javier Milei , aún en medio del escándalo en torno a Adorni, barajan fechas para el próximo mes de mayo.



La primera opción, coincidieron Macri y Martín, es elegir como sede a la provincia de San Juan.

Antes de cualquier movimiento le pidieron consejo al diputado provincial Enzo Cornejo que en el marco de un acuerdo con el gobernador Marcelo Orrego ocupa la primera vicepresidencia de la Legislatura Local. El PRO en San Juan, como Macri a nivel nacional con Milei, tiene que hacer equilibrio entre su identidad y el respaldo al titular del Ejecutivo.



La segunda opción podría ser la provincia de San Luis y también sondearan a los puntanos.



En tercer lugar se analiza convocar al foro a Bariloche o a Neuquén. Justamente a Neuquén el expresidente llegaría en Mayo. En todos los casos antes de fijar fecha y lugar fuentes partidarias dijeron a Diario RÍO NEGRO que evitarán incomodar a sus referentes como es el caso de Leticia Estevez y su gestión con el gobierno de La Neuquinidad. Como dijo Macri en Chaco, no harán oposición, defenderán el rumbo pero ya no silenciarán las advertencias respecto a todo aquello que consideren que “está mal”. Aunque no lo digan sigue latente una opción electoral junto a LLA en 2027 para sobrevivir otros cuatro años más antes de relanzarse a una presidencial. Provincias como Río Negro preferirían listas separadas.



En el breve aparte de Martín con Macri hubo lugar para las chanzas. El rionegrino –como muchos otros que estuvieron en la cena de Pensar o que conversan con el expresidente- le pidió que sea candidato a presidente en el 2027. “Es el mejor posicionado”, repetía el rionegrino en la misma línea que lo haría por radio al día siguiente Fernando de Andreis, secretario general del PRO y mano derecha de Macri.

El expresidente responde en cambio que “ustedes tienen que a hacer esfuerzos en sus distritos”, es decir más o menos lo mismo que había dicho en las legislativas del año pasado. No dice que sí pero tampoco que no, de eso se trata sostener el poder y evitar lo que en política llaman “el síndrome del pato rengo” y que grafica cómo los amigos se van cuando un dirigente no tiene chances electorales.

Un año de gira

La gira de Mauricio Macri arrancó por Chaco y Corrientes, parte de la franja ganadora de Juntos por el Cambio antes del quiebre de ese espacio. Una paradoja es que haya visitado antes a los radicales cuando Entre Ríos es una provincia PRO.

La cuestión no es sólo el peso propio de Rogelio Frigerio sino que en el 2025 el gobernador y ex ministro del Interior cedió a Karina Milei la cabeza de las listas y avanza con estrategia electoral propia o acordada con Casa Rosada. De alguna manera también Zdero pero en su caso el vínculo es más lejano y no se sienta a la mesa de toma de decisiones nacionales.



Santa Fe quedó en manos de Maximiliano Pullaro que construye junto al cordobés Martín Llaryora en Provincias Unidas. Esta última semana además hizo otro gesto que por ahora lo aleja del macrismo al recibir en Rosario a Horacio Rodríguez Larreta. La foto fue muy comentada en la interna PRO.



En los distintos encuentros tanto Macri como María Eugenia Vidal –titular del think thank Pensar- avisaron que recorrerán todo el país antes de que termine el año, lo que incluye aún sin fecha a Río Negro y Neuquén.